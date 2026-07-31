به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، روزنامه عبری معاریو در گزارشی اذعان کرد: عقب نشینی نیروهای آمریکایی از کویت بر اثر حملات ایران، پیروزی تاریخی برای تهران به شمار می رود.

در بخش دیگری از گزارش معاریو آمده است: عقب نشینی نیروهای آمریکایی از کویت مقدمه خروج نظامیان این کشور از پایگاه هایش در منطقه است که یکی از شروط تهران برای تحت کنترل در آوردن منطقه خلیج فارس است.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» اخیرا به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که آمریکا در حال بازنگری در سطح و گستره حضور نظامی خود در کویت است.

طبق گزارش این روزنامه آمریکایی، پنتاگون پیش از آغاز جنگ با ایران نیز موضوع کاهش نیروهای آمریکایی در کویت را بررسی می‌کرد، اما پس از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا، حضور نظامی واشنگتن در این کشور را با هدف کاهش خطرات و آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی محدود کرده است.