نفت ایران به ایستگاه 120 دلار رسید/ تهران تحریم نفتی اروپا را دور زد

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند خبر توقف صادرات نفت خام ایران به 6 کشور اروپایی ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، هلند و یونان بلافاصله توسط مقامات وزارت امور خارجه تکذیب شد اما سکوت رسمی وزارت نفت در این باره در 48 ساعت گذشته، زوایای جدیدی از تصمیم مهم نفتی ایران را بازگشایی می‌کند. در همین حال، انتشار این خبر، بلافاصله منجر به وقوع یک التهاب جدید نفتی در بازار اروپا و آمریکا شده است.

بر این اساس قیمت تمامی نفت خام‌های معتبر جهان همچون سبد نفتی اوپک، دبلیو.تی.آی آمریکا، برنت دریای شمال، نفت سنگین ایران، نفت دبی و عمان افزایش‌های چند دلاری را تجربه کردند.

آخرین گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در دو روز گذشته بهای سبد نفتی اروپا با افزایشی یک دلار و 32 سنتی به مرز 118 دلار افزایش یافته است، البته بهای نفت خام برنت هم از این گرانی‌ها در امان نبوده است به طوری‌که قیمت این طلای سیاه پرطرفدار با افزایش بی سابقه دو دلار و 16 سنتی برای نخستین بار در سالجاری میلادی از مرز 120 دلار عبور کرده است.

در این مدت قیمت نفت دبلیو.تی.آی آمریکا با افزایشی حدود 86 سنتی به 101 دلار و 79 سنت افزایش یافت، ضمن آنکه بهای نفت دبی و عمان هم در بازار خلیج فارس با افزایشی بیش از یک دلاری به ترتیب 116 دلار و 50 سنت و 117 دلار و 44 سنت در هر بشکه در بازار جهانی داد و ستد شده اند.

با این وجود شوک روانی حاصل از تصمیم ایران در قطع شیرهای نفت به روی برخی از کشورهای اروپایی به تنهایی در افزایش بهای جهانی نفت نقش آفرینی نداشته است، به طوری که ادامه تنش‌های ژئوپولیتیکی به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و استمرار سرمای شدید زمستانی در بخش گسترده ای از اروپا هم در این گرانی طلای سیاه تاثیر گذار بوده است.

همزمان با افزایش جهانی قیمت طلای سیاه در چهار گوشه جهان، در 48 ساعت گذشته هم قیمت جهانی ال.ان.جی و گاز طبیعی هم گران شده است به طوری‌که قیمت هر میلیون بی.تی.یو گاز طبیعی با افزایشی چند سنتی به بیش از 2.5 دلار در بازار هانری هاب رسیده است.

آخرین وضعیت قیمت نفت در بازار جهانی شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه میزان افزایش سبد نفتی اوپک 117.95 1.32 دبلیو.تی.آی 101.79 0.86 برنت 120.94 2.16 دبی 116.50 1.22 عمان 117.44 1.11





ادامه رشد صعودی قیمت نفت در روز جمعه

به گزارش مهر، در معاملات روز جاری قیمت نفت خام متاثر از احتمال توقف قریب الوقوع صادرات نفت ایران به برخی از کشورهای اروپایی با افزایشی چند دلاری همراه بوده است.

بر این اساس در روز جاری قیمت جهانی نفت از مرز ۱۲۰ دلار عبور کرد و در معاملات روز جمعه به 121.84 دلار در هر بشکه رسید.



به طوریکه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در روز جمعه به 121.84 دلار رسید که نسبت به روز چهارشنبه و قبل از اعلام توقف صادرات نفت ایران به اروپا بیش از سه دلار افزایش داشته است. از سوی دیگر در معاملات روز جمعه نیز قیمت این نفت خام تاکنون ۲۱ سنت افزایش داشته این در حالی است که قیمت نفت سبک آمریکا نیز به بالای ۱۰۲ دلار رسیده است.

اولتیاتوم ایران به کشورهای اروپایی چه بود؟

رستم قاسمی وزیر نفت نخستین مسئول دولت بود که پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق خرید نفت خام از ایران، از امکان توقف فروش نفت خام به برخی از کشورهای اروپایی خبر داد و اعلام کرد: اگر در سیاهی زمستان شیرهای نفت را روی اروپایی‌ها نمی بندیم به دلیل رعایت مسائل انسان دوستانه ایران در قبال مردم بی‌گناه اروپا است.

احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا در واکنش به تحریمهای خصمانه اتحادیه اروپا تاکید کرد: نفت خام آن دسته از کشورهای اروپایی که قراردادهای بلند مدت خود با شرکت ملی نفت ایران را تمدید نکنند، قطع خواهد شد.

با این وجود مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار بسته شدن شیرهای نفتی برای پالایشگاه‌های قاره سبز شده است و حتی برای عملیاتی شدن آن تدوین پیش نویس لایحه‌ای در مجلس مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با حمایت از طرح توقف فروش نفت به پالایشگاه‌های اروپایی از پیگیری شدن این موضوع در کمیسیون های تخصصی خانه ملت شده است.

با این وجود، ایران هنوز صادرات حدود 500 هزار بشکه ای نفت خام خود را به برخی از کشورهای اروپایی قطع نکرده است اما به نظر می رسد که در شرایط فعلی مجلس و دولت برای بستن شیرهای فروش نفت به ساکنان قاره سبز به یک جمع بندی نهایی دست یافته اند.

رکورد قیمت فروش نفت ایران شکسته شد

همزمان با افزایش بهای جهانی نفت خام دربازارهای آسیا، اروپا و آمریکا، قیمت طلای سیاه ایران در دو روز گذشته هم با افزایش قابل توجه ای همراه بوده است.

آمارهای رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در حال حاضر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار آسیا به مرز 120 دلار رسیده است همچنین بهای طلای سیاه سبک ایران در بازارهای شمالغرب اروپا، مدیترانه و آفریقا در 48 ساعت گذشته بیش از 116.56، 114.68 و 116.33 دلار معامله شده است.

از سوی دیگر به استناد این آمارهای شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سنگین در بازارهای آسیا، شمالغرب اروپا، مدیترانه و آفریقا به ترتیب 117.71، 115.07، 113.23 و 114.83 دلار معامله شده است.

در حالی قیمت نفت خام سنگین ایران در 48 ساعت گذشته در بازار آسیا با قیمت بیش از 117 دلار و 70 سنت معامله شده است که آمار رسمی اخیر سازمان اوپک نشان می دهد که متوسط بهای ‌خام سنگین ایران در سبد نفتی اوپک در ژانویه 2012 میلادی به هر بشکه 111 دلار و 77 سنت رسید که در مقایسه با قیمت میانگین ماه پیش از آن (دسامبر2011 میلادی) هر بشکه چهار دلار و 94 سنت افزایش را نشان می دهد.

در همین حال متوسط قیمت نفت خام سبک ایران در بازارهای شمالغرب اروپا، مدیترانه و آفریقا از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون حدود 115.95، 113.59، 111.71، 113.36 دلار معامله شده است و در این مدت قیمت نفت سنگین صادراتی کشور به ترتیب 114.43، 112.09، 110.26 و 111.86 دلار توسط پالایشگاه های خارجی خریداری شده است.

در مجموع در فوریه سال 2012 میلادی متوسط سبد نفت خام سبک ایران 114 دلار و 67 سنت و بهای نفت سنگین دومین صادرکننده بزرگ اوپک حدود 113.13 دلار در بازارهای چهار گانه به فروش رسیده است.

آخرین تغییرات قیمت سبد نفتی ایران مقصد نفت سبک ایران نفت سنگین ایران آسیا 119.23 دلار 117.71 دلار شمالغرب اروپا 116.56 دلار 115.07 دلار مدیترانه 114.68دلار 113.23 دلار آفریقا 116.33 دلار 114.83 دلار متوسط ماهانه 114.67 دلار 113.13 دلار

ایران تحریم نفت اروپا را دور زد

به گزارش مهر، شمارش معکوس برای بسته شدن شیر نفت ایران بر روی برخی از کشورهای اروپایی هر چند مهمترین عامل افزایش بهای جهانی نفت در روزهای گذشته بوده است اما انفجار یک خط لوله نفتی در حمص سوریه، توقف صادرات نفت یمن، سرمای شدید زمستانی در نیمکره شمالی و به ویژه اروپا و بالاگرفتن اختلافات نفتی در سودان شمالی و جنوبی هم در ایجاد یک شوک کوچک نفتی بی تاثیر نبوده است.

با این حال، افزایش ذخایر استراتژیک نفت و بنزین ایالات متحده آمریکا، افزایش بدهی های یونان و پرتغال و احتمال ادامه رکود اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هم باید از عوامل تضعیف کننده بازار جهانی نفت یاد کرد.

از سوی دیگر، مذاکرات 10 روز هیات عالیرتبه صنعت نفت ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی چین در پکن به پایان رسیده است و به نظر می رسد در این مذاکرات دو جانبه، مقامات تهران و پکن برای حل اختلافات نفتی به راهکارهای جدیدی دست یافته اند.

تا پیش از شدت گرفتن اختلافات نفتی تهران- پکن، شرکت ملی نفت ایران به طور متوسط روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت خام در قالب قراردادهای بلند مدت و تک محموله به پالایشگاه‌های چینی همچون ساینوپک، پتروچاینا و ژویی ژوآنگ چین صادر می کرد.



این در حالی است که از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون صادرات نفت ایران به چین به حدود 285 تا 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بر این اساس به نظر می رسد با دستیابی ایران و چین به توافق های جدید نفتی، شمارش معکوس بستن شیرهای نفتی برخی از کشورهای اروپایی که برخورد خصمانه ای را همواره در قبال ایران داشته اند، آغاز شده است.