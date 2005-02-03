مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- بر اساس گزارش روزنامه انگليسي سان " گوردون براون " وزير دارايي انگليس پس از انتخابات پارلماني اين كشور به سمت وزير امورخارجه منصوب خواهد شد .

- " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در سخنان شب گذشته خود در مقابل كنگره اين كشور از انتخابات عراق بعنوان آغاز فاز جديدي در تحولات اين كشور ياد كرد .

- " اياد علاوي " نخست وزير موقت عراق در سخناني خاطر نشان ساخت كه گروههاي سني مذهب در صدد مشاركت در حكومت آينده اين كشور هستند .

- " علي آقا محمدي " سخنگوي شوراي امنيت ملي ايران روز گذشته اعلام كرد كه اين كشور به گفتگوهاي ديپلماتيك خود با سه كشور اروپايي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ادامه خواهد داد .

- " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان از امروز سفر 9 روزه خود به كشورهاي آسيايي و استراليا را آغاز كرد . وي قرار است در اين سفر از كشورهاي تيمور شرقي ، نيوزلند و مالزي بازديد كند .

- بر اساس اعلام پزشكان معالج پاپ ژان پل دوم رهبر كاتوليكهاي جهان وضعيت جسماني وي كه از روز گذشته در بيمارستان بستري است روبه بهبود است .

"جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در بخشي از سخنان شب گذشته خود در مقابل اعضاي كنگره با اشاره به فعاليتهاي هسته اي ايران و كره شمالي اظهار داشت كه در صدد يافتن راه حل ديپلماسي در قبال برنامه هاي هسته اي اين دو كشور است .