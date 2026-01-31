صدای انفجارها در قصرشیرین مربوط به رزمایش ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی روز شنبه گفت: صبح امروز شنبه در سطح این شهرستان صدای انفجارهای متعددی شنیده شد که مربوط به برگزاری رزمایش و اجرای برنامه‌های آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای مردم جود ندارد.

وی با بیان اینکه این رزمایش‌ها به صورت دوره‌ای و از سالیان گذشته تاکنون به منظور تقویت آمادگی‌ نظامی، نمایش توان دفاعی نیروهای مسلح برگزار می شود، اظهار کرد: رزمایش امروز هم از پیش برنامه‌ریزی شده بود و از ساعات ابتدایی صبح امروز یازدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، آغاز شده و ساعتی پیش به پایان رسید.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه مردم شهرستان قصرشیرین از علت انفجارها خبر نداشته و ممکن است نگران شده باشند، اظهار کرد: شرایط در منطقه عادی است.

شفیعی ادامه داد: تمام فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده و امنیت و آرامش مردم در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد.