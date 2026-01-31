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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

صدای انفجارها در قصرشیرین مربوط به رزمایش ارتش است

صدای انفجارها در قصرشیرین مربوط به رزمایش ارتش است

قصر شیرین- فرماندار قصرشیرین اعلام کرد که صدای انفجارهای امروز شنبه یازدهم بهمن ۱۴۰۴ در این شهرستان مربوط به رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی روز شنبه گفت: صبح امروز شنبه در سطح این شهرستان صدای انفجارهای متعددی شنیده شد که مربوط به برگزاری رزمایش و اجرای برنامه‌های آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای مردم جود ندارد.

وی با بیان اینکه این رزمایش‌ها به صورت دوره‌ای و از سالیان گذشته تاکنون به منظور تقویت آمادگی‌ نظامی، نمایش توان دفاعی نیروهای مسلح برگزار می شود، اظهار کرد: رزمایش امروز هم از پیش برنامه‌ریزی شده بود و از ساعات ابتدایی صبح امروز یازدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، آغاز شده و ساعتی پیش به پایان رسید.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه مردم شهرستان قصرشیرین از علت انفجارها خبر نداشته و ممکن است نگران شده باشند، اظهار کرد: شرایط در منطقه عادی است.

شفیعی ادامه داد: تمام فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده و امنیت و آرامش مردم در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6735876

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