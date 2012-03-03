شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل ادامه دارد/ حقیقت پور در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز نتایج قطعی در این حوزه مشخص نشده، اعلام می شود کمال الدین پیرموذن نیز با کسب 92 هزار رای به همراه حقیقت پور به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

در عین حال پیش بینی مهر درست از آب درآمد و با قطعی شدن نتایج در این حوزه نفر سوم حوزه انتخابیه اردبیل در دور دوم مشخص خواهد شد.

هم اکنون مصطفی افضلی فرد و سید کاظم موسوی نماینده فعلی اردبیل در مجلس با 46 هزار و 43 هزار رای در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند و به رقابتهای دور دوم خواهند رفت.

صداقت فرجی نیر با 39 هزار رای در رده پنجم شمارش آرا این حوزه معرفی شده است.



خبر نهایی در این خصوص بزودی اعلام خواهد شد.