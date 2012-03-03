  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل ادامه دارد/ حقیقت پور در صدر

شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل ادامه دارد/ حقیقت پور در صدر

اردبیل - خبرگزاری مهر: تا این لحظه از شمارش آرا منصور حقیقت پور نامزد جبهه متحد اصولگرایی از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین با کسب بیش از 103 هزار رای در صدر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز نتایج قطعی در این حوزه مشخص نشده، اعلام می شود کمال الدین پیرموذن نیز با کسب 92 هزار رای به همراه حقیقت پور به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

در عین حال پیش بینی مهر درست از آب درآمد و با قطعی شدن نتایج در این حوزه نفر سوم حوزه انتخابیه اردبیل در دور دوم مشخص خواهد شد.
 
هم اکنون مصطفی افضلی فرد و سید کاظم موسوی نماینده فعلی اردبیل در مجلس با 46 هزار و 43 هزار رای در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند و به رقابتهای دور دوم خواهند رفت.
 
صداقت فرجی نیر با 39 هزار رای در رده پنجم شمارش آرا این حوزه معرفی شده است.

خبر نهایی در این خصوص بزودی اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1550618

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها