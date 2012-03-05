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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

هادی آیت اللهی:

وظیفه ما در فدراسیون فوتبال سنگین تر شد/ باید کارهای نیمه‌کاره را تمام کنیم

وظیفه ما در فدراسیون فوتبال سنگین تر شد/ باید کارهای نیمه‌کاره را تمام کنیم

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شد، گفت: نتایج این انتخابات وظیفه ما را در فدراسیون فوتبال نسبت به چهار سال گذشته سنگین تر می کند.

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب مجدد کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون ضمن بیان مطلب فوق گفت: انتخاباتی را شاهد بودیم که در کمال صحت و سلامت برگزار شد. خوشبختانه اعضای مجمع نشان دادند که با شناخت کامل نسبت به گزینه هایی که کاندیدا شده بودند رای دادند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در همین خصوص افزود: نتایج این انتخابات وظیفه ما را در فدراسیون فوتبال نسبت به چهار سال گذشته سنگین تر می کند. ما با تعاملی که در فدراسیون فوتبال خواهیم داشت قصد داریم برنامه های نیمه تمام گذشته را به اتمام رسانده ضمن اینکه یکسری برنامه ها را نیز برای ارتقا و پیشرفت فوتبال ایران انجام دهیم.
کد مطلب 1552464

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