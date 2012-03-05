9 میلیارد تومان اعتبار صرف زیباسازی سبزوار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودی ظهر دوشنبه در نشست شهرداران خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: سبزوار به عنوان دروازه ورودی استان همه ساله پذیرای سیل جمعیت زائران بارگاه رضوی(ع) است که در این راستا شهرداری این شهر با 8 طرح ویژه به استقبال بهار می رود.

وی با بیان اینکه سه طرح راه اندازی کمپ زائر، نصب المان های شهری و نورپردازی تندیس چهره های تاریخی به صورت ویژه برای نوروز امسال به اجرا در خواهد آمد، تصریح کرد: پروژه نورپردازی تندیس چهره های تاریخی هزینه یک میلیاردی در بر داشته که به صورت دائمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به بودجه شهرداری سبزوار افزود: بودجه این سازمان در سال جاری به 30 میلیارد تومان افزایش یافته و برای سال 91 نیز بودجه‌ای معادل 57 میلیارد تومان، شامل 45 میلیارد تومان هزینه های شهرداری سبزوار و 12 میلیارد تومان نیز برای سازمان های وابسته، به شورای اسلامی شهر ارائه شده است.

وی از تشکیل چند سازمان جدید از جمله میادین و میوه و تره بار و کمپوست در مجموعه شهرداری سبزوار خبر داد.

مقصودی با بیان اینکه بهسازی ورودی شهر سبزوار عزم ملی می طلبد، گفت: با توجه به خواسته مردم و توصیه های مکرر استاندار خراسان رضوی، برای اجرای این پروژه، 2.5 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم.

شهردار سبزوار از نصب 9 المان جدید در شهر سبزوار طی سال جاری خبر داد و افزود: این المان ها شامل دکتر شریعتی، جانباز، بسیج، کوزه، زعفران، رستم و سهراب، چاووشی و آتش نشان است.