ماندگاری: بده بستان تمجید و امتیاز برای برخی مدیران رسانه عادی شده است

محسن ماندگاری، سردبیر روزنامه جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین دلیل فساد مالی را که گریبانگیر برخی از رسانههای کشور شده است، ضعف اقتصادی دانست و گفت: زمانی که یک رسانه قادر نباشد، به لحاظ مالی خبرنگاران خود را تأمین کند و حتی دخل و خرج روزنامه را به دست آورد، ناچار میشود که هم خود به زد و بند رو بیاورد و هم اینکه دست خبرنگاران را در این زمینه در رابطه با حوزهها باز بگذارد.
وی با اشاره به اینکه بعضی از روزنامهها حتی از پرداخت حقوق خبرنگار محدودشان نیز عاجزند، بیان کرد: سیاستی که این روزنامهها در پیش میگیرند، این است که به خبرنگاران خود توصیه میکنند که درآمدشان را از طریق منابع مالی حوزهها به دست آورند.
ماندگاری با تأکید بر این امر که چنین روند یک فساد بزرگ در عرصه روزنامهنگاری است، تصریح کرد: قبح این قضیه ریخته شده و همه تلاش کردهاند در طول سالها به این دلیل که مدیران و مسئولان هم در این کار دخیل شدهاند، این امر را مخفی کنند. متأسفانه به همین دلیل نیز این شکل از فعالیت در روزنامهها وسیع شده و در حال حاضر حتی روزنامهنگارانی که حقوق قابل توجهی نیز دریافت میکنند، به این مسائل آویز شدهاند.
این روزنامهنگار با تأکید بر این امر که دریافت هدیه از مقامات و مسئولان برای رسانهها در ایران عادی شده است، افزود: این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا که صاحب رسانههای معتبر هستند، این اتفاق از اساس ممنوع است. در کشورهای دیگر دریافت هدیه تنها در موارد خاص و با هماهنگی رسانه صورت میگیرد و اغلب این هدایا نیز جنبه مادی ندارد.
وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که تنها ضعف اقتصادی رسانه دلیل بر روند نامطلوب ایجاد شده نیست و چه بسا که این مشکل گریبانگیر اغلب افراد و کارکنان هم هست. قبح فساد مالی در ادارات دولتی نیز شکسته شده و هرکسی تلاش میکند درآمد نامشروع غیرقانونی و در عین حال پنهانی را نیز کسب کند. همه این عوامل باعث شده که این اتفاق در جامعه عادی شود و ناخودآگاه در رسانه نیز قبیح نباشد.
سردبیر روزنامه جام جم با بیان اینکه متأسفانه بعضی از صاحبان رسانه نیز آلوده این کار شدهاند، گفت: حتی برای برخی از مدیران رسانهها اینکه در قبال دریافت امتیازات و یا حتی پول بخشی از صفحات خود را به تعریف و تمجید از یک شخص یا گروه خاص اختصاص دهند، عادی شده است. اگر تا چند سال پیش بعضی از رسانهها به صورت پنهانی یک چنین کارهایی را انجام میدادند، اکنون دیگر از علنی شدن آن ابایی ندارند و خودشان هم اعلام میکنند که به دلیل تأمین مشکلات مالی با بعضی از سازمانها وارد مراوداتی شدهاند.
وی تأکید کرد: در هیچ کشوری که میخواهد رسانه مستقل و پرسشگر داشته باشد، این روند حاکم نیست و حتی اگر در برخی از موارد نیز شاهد آن باشیم به این شکل علنی و بیپروا نیست.
به گفته ماندگاری، واگذاری یک صفحه روزنامه به یک ارگان خاص تنها در صورتی ممکن است که جنبه آگهی یا رپرتاژ را داشته باشد، اما اکنون رسانهها این آگهیها را در قالب خبر منتشر میکنند. مخاطب باید بتواند بین اطلاعرسانی، خبر و مطلبی که در قبال آن پول پرداخت شده، تفاوت قایل شود و باید از این موضوع باخبر باشد. این مسئله اکنون به مخاطبان اعلام نمیشود و در حقیقت این حق از مخاطب گرفته شده است.
سردبیر روزنامه جام جم ادامه داد: مسئله دیگری که در چند سال اخیر بسیار رایج شده است، برگزاری جشنوارههای موضوعی است. اگر تا چند سال گذشته سازمانها، شرکتها خصوصی و برندها برای تطمیع خبرنگاران هدایایی را ارائه میکردند که جنبه قشنگی نداشت، اکنون با کار جدیدی را آغاز کردهاند و در جشنوارههای موضوعی خود خبرنگاران و حتی اساتید و قدیمیهای این رشته را درگیر میکنند و در قالب خبرنگار برتر، رسانه برتر و ... سکههایی را به آنها هدیه میکنند که متأسفانه این روند روزنامهنگاران خبره را نیز درگیر کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره این اعتقاد که رسانهای که قادر به تأمین مخارج خود نیست، برای جلوگیری از غیرحرفهای شدن و از دست رفتن رسالت نشریه باید به کار خود پایان دهد، تصریح کرد: اکنون در زمینه رسانهها در شرایط نرمال و طبیعی به سر نمیبریم که روزنامهها موفق به بازدهی اقتصادی باشند. تعداد روزنامههایی که قادر به تأمین نیازهای مالی خود هستند، آنقدر اندک است که در این صورت اغلب آنها ناچار به تعطیلی میشوند.
ماندگاری تأکید کرد: نباید همان حداقل صداهایی که در عرصه رسانه میشنویم نیز خاموش شود. از سوی دیگر خیلی از رسانههایی که مشکل مالی ندارند هم به دلیل فضای حاکم درگیر روند زد و بندهای مالی شدهاند، چرا که حرمت این مسأله چند سال است که شکسته شده است.
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