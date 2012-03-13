آثار استاد ابوالحسن صبا برای سنتور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این کتاب که با یک سی دی صوتی همراه است 25 قطعه از ساخته های صبا که در کتاب دوره های سنتور وی موجود نیست تهیه و ارائه شده است.

سامان ضرابی در6 بند، توضیحی در باره تغییرات جزئی در تنظیم قطعات این کتاب آورده از جمله اینکه وی نوشته: "دراصل قطعه کارون برای سنتور در چپ کوک(دشتی لا) نوشته شده است اما چون هنرجویان اغلب خواستار نواختن این قطعه هستند و مدت ها طول می کشد تا به ردیف چپ کوک برسند لذا این قطعه را در راست کوک(دشتی ر) تنظیم کرده ام."

در این کتاب قطعاتی چون چهارمضراب های متنوع دردستگاه های شور،سه گاه وهمایون، رقص چوبی، زردملیجه، بهارمست، سامانی،به زندان،درقفس و...ارائه شده است.

استاد صبا در سال 1282 به دنیا آمد.پدرش کمال السلطنه از خاندان فضل و ادب بود و خود به شعر و موسیقی علاقه داشت.وی پسرانش عبدالحسین و ابوالحسن را برای فراگیری موسیقی نزد استادان زمانه سپرد.صبا در طول زندگی هنری خود از تعالیم افرادی چون میزا عبدالله، اسماعیل زاده، حاجی خان ضرب گیر، حسین هنگ آفرین، علی اکبر شاهی، نایب اسدالله،اکبرخان،درویش خان و علینقی وزیری بهره جست.

صبا علاوه بر ویولن که ساز اصلی او بود، در سنتور شاگردانی تربیت کرد و بهترین شاگردش در تمبک حسین تهرانی بود؛او نواختن سه تار را بسیار دوست می داشت و با سازهای دیگری از جمله نی،فلوت و تار نیز آشنایی داشت.

استاد صبا هنرمندی تاثیرگذار و جاودانه در عرصه هنر موسیقی ایران بوده و آثارش همواره از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است؛ او در آذر سال 1336 جان به جان آفرین تسلیم کرد.