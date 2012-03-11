پیکر سیمین دانشور رهسپار خانه ابدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور صبح امروز یکشنبه 21 اسفند با حضور جمع زیادی از اهالی قلم در تالار وحدت برگزار و پیکر او برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرای تهران تشییع شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را عباس سجادی شاعر و ترانه‌سرا برعهده داشت، پیام سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل سفر به اندونزی نتوانسته بود در این مراسم حضور یابد، قرائت شد.

در ادامه این مراسم بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با ابراز تاسف از درگذشت بانوی داستان نویس ایران گفت: به من می‌گفتند که خانم دانشور این اواخر خیلی کج خلق شده است اما وقتی به خدمت ایشان رسیدم چیزی از این کج‌خلقی ندیدم.

وی افزود: در این جلسه ایشان به من کتاب هدیه کرد و خواستم که آن را برایم امضا کنند که به من گفتند اول آن را بخوانید بعد این کار را انجام می‌دهم که بعدها از طریق دوستی کتاب را امضا کردند و آن را به من دادند.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد تاکید کرد: سیمین دانشور در عرصه داستان‌نویسی حرف اول را می زد و فکر نمی‌کنم کسی توانسته باشد در کسوت او و در حد و اندازه داستانهایش اثری خلق کند.

دری سپس گفت: خانم دانشور همواره در امور خیر مشارکت جدی داشت و در بحبوحه حوادث انقلاب و همچنین جنگ تحمیلی کمک زیادی به رزمندگان اسلام کرد. او همچنین در سالهای بعد در مواردی مانند زلزله رودبار و بم به آسیب دیدگان کمک کرد و این از خلقیات خاص او بود.

دری، ساده نویسی را ویژگی کارهای دانشور عنوان کرد و افزود: کتاب «سووشون» نمونه‌ای بارز از این نثر ساده و در عین حال عمیق و تاثیرگذار بود. زندگی دانشور با جلال و بعد از جلال زیبا و منحصر به فرد بود.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به آرزوی دانشور برای چاپ آثار منتشر نشده‌اش بعد از مرگ، از برنامه معاونت متبوعش برای چاپ آثار به جای مانده از این نویسنده فقید و یا تجدید چاپ آثار قدیمی او خبر داد و با اشاره به نزدیک بودن روز تولد سیمین دانشور (8 اردیبهشت) با ایام نمایشگاه کتاب تهران گفت: این کتاب‌ها در یک فرم خاص و به شیوه ای مناسب چاپ و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.

در ادامه این برنامه غلامرضا امامی نویسنده و از نزدیکان خانواده جلال آل احمد و سیمین دانشور در سخنانی گفت: نباید بکوشیم که بین این دو عزیز تفرقه بیفتد. من خود در روزهای آخری که نزد خانم دانشور رفتم شاهد بودم که انگشتر جلال را در دست داشت و به تصویر او بر دیوار خانه‌اش خیره شده بود.

وی افزود: آنچه در این هر دو نویسنده بود، مهربانی، عشق به میهن، مردم و جاودانی سرزمین بود.

امامی همچنین با اشاره به رفت و آمد بسیاری از بزرگان ادبی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران به خانه مشترک سیمین دانشور و جلال آل احمد، بر لزوم نگاه ویژه به این ساختمان به عنوان میراث فرهنگی تاکید کرد.

نویسنده کتاب «بانوی اهل قلم» (اثری درباره سیمین دانشور که به زودی منتشر می‌شود) سخنانش را با قرائت جمله پایانی رمان «سووشون» شاهکار سیمین دانشور به پایان برد.

در این برنامه همچنین علی دهباشی نویسنده «جشن‌نامه دانشور» و از نزدیکان خانواده این نویسنده فقید در سخنانی گفت: کیست که در این جمع گسترده با خانم دانشور زندگی نکرده باشد و ای بسا بیشتر از من با او در نشست‌ها و مجالست‌ها و در غم‌ها و شادی‌ها شریک بوده‌اند.

وی افزود: سه نسل از شاعران، پژوهشگران و نویسندگان ایران زمین در بیش از 70 سال همنشینی با سیمین دانشور و تلمذ در کلاسهای درس او در دانشگاه تهران پرورش یافتند و همیشه نام او و نگاه مهربانش آرامبخش غم‌ها و حرمان‌های ما بوده است.

دهباشی که به نمایندگی از ویکتوریا دانشور تنها خواهر بازمانده از سیمین دانشور و لیلی ریاحی داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات و نیز خاندان جلال آل احمد صحبت می کرد، از مدیریت و کادر پزشکی بیمارستان پارس به جهت تلاشهایشان برای تداوم حیات سیمین دانشور قدردانی کرد.

دهباشی همچنین با تقدیر از تلاشهای مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به جهت فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری مناسب مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور، سخنانش را با قرائت شعری درباره او به پایان برد.

جواد مجابی، سیمین بهبهانی، داریوش شایگان، احسان نراقی، بهمن فرمان آرا، احمد مسجدجامعی، مصطفی رحماندوست، محمود معتقدی، هرمز همایون پور، رضا عامری، محمدعلی بهمنی، سهیل محمودی، سهراب هادی، مسعود جعفری، غلامرضا امامی و بسیاری دیگر از نویسندگان، شاعران و مترجمان مطرح کشور برای تشییع پیکر بانوی داستان نویسی ایران به تالار وحدت آمده بودند.

همچنین در این مراسم سیدمحمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات بر پیکر وی نماز به جای آورد.

تشییع‌کنندگان پیکر سیمین دانشور هم اکنون با 4 دستگاه اتوبوس در حال حرکت به سمت بهشت زهرا برای بدرقه وی تا خانه ادبی هستند.

قرار است پیکر سیمین دانشور در قطعه 88 (هنرمندان) ردیف 150، مقبره شماره 31 و در همسایگی بزرگانی چون فریدون مشیری، احمد تفضلی و عبدالحسین زرین کوب به خاک سپرده شود.