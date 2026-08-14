فراز کمالوند: نتیجه مساوی مقابل فجر سپاسی عادلانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل فجر سپاسی، اظهار داشت: سخت‌ترین بازی فصل، همیشه اولین بازی است، به دلیل اینکه بعد از هفت ماه اولین بازی است که تعداد زیادی از این بچه‌ها، مسابقه داده‌اند، لیگ برتر از اسفندماه تا الان تعطیل بود و بچه‌ها از شرایط مسابقه مقداری دور بودند.

وی عنوان کرد: نیمه اول را من متعلق به فجر سپاسی می‌دانم، عادلانه اگر بخواهم صحبت کنم، فجر از ما بهتر بازی کرد، نیمه دوم با تغییراتی که بین دونیمه دادیم و اضافه‌شدن آقای قنبری، شنانی و ملکی، ورق‌بازی برگشت، نیمه دوم در اختیار ما بود، علاوه بر گلی که زدیم، می‌توانستیم چند موقعیت دیگر برای گل‌زنی ایجاد کنیم.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه فکر می‌کنم نتیجه مساوی، نتیجه عادلانه‌ای بود، گفت: تیم ما به هر ترتیب بازیکنان جدید زیادی را به خدمت گرفته، مقداری نیاز به هماهنگی و زمان دارد، فکر می‌کنم حداقل پنج تا شش بازی می‌گذرد تا آن کیفیت واقعی فوتبال خودشان را نشان بدهند، کمااینکه دیدیم، در نیمه دوم خیلی بهتر شدند، هر چه در جریان بازی جلوتر رفتیم، بر زمین حاکم شدیم.

کمالوند در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تعدادی از بچه‌ها، دیر به جمع ما اضافه شدند، آقای ملکی و شنانی که اتفاقاً خیلی هم تأثیرگذار بازی کردند، کمتر از ۱۰ روز است که آمده‌اند، اینها تا بخواهند هماهنگ شوند، مقداری زمان می‌برد.

وی گفت: در کل برای شروع من فکر می‌کنم نتیجه خوبی بود، ان شاالله سعی می‌کنیم که نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را بپوشانیم که در بازی‌های آینده بهتر از این بتوانیم بازی کنیم.