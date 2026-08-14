عملیات بازسازی دو پل در محور بندرعباس به بندر خمیر در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در تشریح روند بازدید از پلهای آسیبدیده محور کهورستان به بندر خمیر، اظهار کرد: در این محور دو پل در مسیر رفت و برگشت به سمت شهرستان بندر خمیر قرار دارد که عملیات اجرایی بازسازی آنها در حال انجام است.
وی افزود: در پل مسیر رفت به سمت شهرستان بندر خمیر، عملیات بتنریزی پارت اول و دوم طی هفته گذشته به پایان رسیده و پیمانکار اکنون عملیات خاکریزی را انجام میدهد تا پس از آن، قالببندی دالهای عرشه پل اجرا شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه پیشبینی میشود این پل طی چهار هفته آینده به بهرهبرداری برسد، گفت: با تکمیل این پل، ترافیک در مسیر رفت از سمت کهورستان به شهرستان بندر خمیر و بندرعباس برقرار خواهد شد.
صادقیپور ادامه داد: در پل مسیر برگشت از سمت بندر خمیر، سه دهانه پل آسیب دیده بود که عملیات تخریب و آواربرداری هر سه دهانه به طور کامل انجام شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قالببندی یکی از دهانهها انجام شده و بتنریزی آن طی دو روز آینده انجام میشود و پس از آن، قالببندی دو دهانه باقیمانده در دو مرحله اجرا خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بیان کرد: پس از تکمیل این مراحل، عملیات اجرای دال، عرشه، بتن و در نهایت آسفالت پل انجام خواهد شد و پیشبینی میشود بازسازی این پل حدود دو ماه زمان ببرد.
صادقیپور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پل مسیر رفت در بندر خمیر طی هفتههای آینده تکمیل میشود، امکان استفاده از آن به صورت دوطرفه فراهم خواهد شد و زمانبر بودن بازسازی پل مسیر برگشت، چالش جدی برای ترافیک استان ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه نظارت کافی بر روند اجرایی بازسازی پلهای آسیبدیده استان هرمزگان در حال انجام است، عنوان کرد و گفت: این دو پل در مسیر رفت و برگشت به سمت شهرستان بندر خمیر و همچنین مسیرهای منتهی به بستک و لار قرار دارند و روند بازسازی آنها با جدیت در حال پیگیری است.
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