به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع جمعه شب در دیدار با مدیران و جمعی از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تبریک روز ملی حمایت از صنایع کوچک به فعالان این عرصه، به‌ویژه صنعتگران و کارآفرینان سخت‌کوش استان، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط، فقط مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی نیستند؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، توسعه متوازن و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد به شمار می‌روند.

استاندار بوشهر افزود: تجربه اقتصادهای موفق نیز نشان داده که بخش مهمی از نوآوری، اشتغال پایدار و زنجیره تأمین صنایع بزرگ، از دل همین بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل می‌گیرد.

وی افزود: بوشهر استانی برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه دریا، نفت و گاز، پتروشیمی، شیلات، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و تجارت است، بنابراین نگاه ما به صنایع کوچک، نباید صرفاً نگاه به چند واحد تولیدی پراکنده باشد؛ بلکه باید این صنایع را حلقه‌های مهم زنجیره ارزش اقتصادی استان بدانیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: امروز یکی از اولویت‌های جدی ما، حرکت از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به سمت اقتصاد مبتنی بر ارزش‌آفرینی و تکمیل زنجیره‌های تولید است.

وی گفت: در کنار صنایع بزرگ و مادر استان، باید زمینه فعالیت و رشد ده‌ها و صدها واحد کوچک و متوسط فراهم شود تا مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی، قطعات، تجهیزات و محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ در داخل استان تولید شود.

زارع خاطرنشان کرد: این مسیر، هم به افزایش ارزش افزوده در استان کمک می‌کند و هم فرصت‌های جدیدی برای اشتغال جوانان بوشهری فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در مدیریت استان معتقدیم حمایت از تولیدکننده نباید در حد شعار باقی بماند. حمایت واقعی یعنی کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زیرساخت، کمک به تأمین مالی، حل مسائل مربوط به زمین و انرژی، تسهیل دسترسی به بازار و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات تولیدی که برای تحقق این موارد اهتمام می‌ورزیم.

استاندار بوشهر ابراز کرد: یکی از موضوعات مهم دیگر، پیوند میان صنایع کوچک، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی است. صنعت آینده، صنعت دانش‌محور، فناور، رقابت‌پذیر و صادرات‌گراست. ما باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای متخصص استان برای ارتقای فناوری واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

استان بوشهر، استان تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی

زارع در خصوص اقتصاد دریا محور نیز تاکید کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، فرصت خوبی برای صنایع کوچک استان بوشهر است. از صنایع مرتبط با شیلات و آبزیان گرفته تا صنایع دریایی، تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با دریا، همگی می‌توانند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌آفرین را فراهم کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر، استان تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است، تصریح کرد: مدیریت استان از سرمایه‌گذار و تولیدکننده واقعی حمایت می‌کند و امیدوارم شاهد ارتقای تولید و تقویت اشتغال پایدار جوانان بومی استان باشیم.