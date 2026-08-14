جزئیات جدید نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای ‌جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در اطلاعیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد احراز افراد غیر مقیم کشور، جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شده است.

در متن این اطلاعیه آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند.

‌۱)با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲)همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند. پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.