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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

جزئیات جدید نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ

جزئیات جدید نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای ‌جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای ‌جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در اطلاعیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد احراز افراد غیر مقیم کشور، جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شده است.

در متن این اطلاعیه آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند.

‌۱)با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲)همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند. پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6916090
طیبه بیات

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    نظرات

    • ق IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      1 1
      پاسخ
      روش خوبی است
      • معصومه مهرور IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
        0 0
        چرا کالا برگ من قطع شده
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      15 0
      پاسخ
      شما اول بگویید زمانی که کالابرگ یک میلیونی را دادید پنیر و ماست و کالاهای کالابرگی چند بود الان چند است. که بخاطر همان پول تعهد از مردم تعهد سکونت می خواهید. از کسانی می خواهید که داخل ایرانند. محتاج همین پول شده اند.
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      10 7
      پاسخ
      برای سفر کربلا کالابرگ ما رو حذف کردند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • عباس IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      3 0
      پاسخ
      خوبه
    • زهرا IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      11 0
      پاسخ
      چرا کد را میزنیم دوباره میره از اول
    • H IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      6 0
      پاسخ
      از کجا بفهمیم تایید شده مشخص میشه
    • کبری IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      8 0
      پاسخ
      برای دو میلیون چرا اینقدر سند میخواهید واقعا برا کالا برگ پی گیر هستید یا برای جاهایی دیگر هم ؟ ما بازنشسته هستیم ۱۵ سال پیش خونه فروختم تا زندگی خودمو بچه هامو تامین کنم حالا مستاجرم با ماهی ۳۵ میلیون چکار کنم
    • اصغر یزدانی طوسی RO ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 1
      پاسخ
      سبد کالا شامل ما نشده مرداد ماه ۱۴۰۵
    • مهدی IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      4 0
      پاسخ
      من تا حالا رنگ خارج را ندیده ام زده اند شما در خارج ایران ساکنی واقعا خنده داراست چراپلیس فراجا با دادن اطلاعات غلط برای بعضی افراد باعث قطع کالا برگ آنها شده
    • حسینی IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من ۳ نفرزیرمجموعه دارم ایاکدملی شون باحساب خودم ارسال کنم میشه
      • پویا IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        0 0
        سلام آره کد ملی همشون یکی یکی بفرست منم فرستادم ولی زد ثبت گردید
    • سرهنگ پیل افکن IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 1
      پاسخ
      عالی
      • حسن GB ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
        1 0
        زیر مجمومه چی بنویسم
    • مهدی IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      1 1
      پاسخ
      من کد ملی خودم و زیر مجموعه رو زدم بعد اومد ثبت گردید تمام دیگه درست شده من سواد ندارم
    • یار محمد پاریاب IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من اشتباه تعهد ایران و زدم چونکه اصلا برام پیامک نیومد من تحت پوشش کمیته امداد هستم برام مشکلی پیش نمیاد من ایران زندگی میکنم همینجوری این مراحل و انجام دادم
    • احمد کریمی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید من برام پیامک احراز سکونت نیومده ولی کالا برگ دو نفر از اعضای خانواده واریز نشده رفتم تو سایت احراز سکونت کردم وقتی میرم تو سامانه میگه شما مشمول کالا برگ هستید چه قدر طول میکشه تا واریز بشه

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