به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست شورای محلهمحور با حضور معتمدین و نمایندگان مردم محله دهران و نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان در اهرم با اشاره به اهمیت حضور مسئولان در میان مردم اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری نشستهای محلهمحور، شنیدن مسائل و درخواستهای مردم از نزدیک و بدون واسطه است تا مشکلات هر محله به شکل دقیق شناسایی و برای آنها راهکار عملی در نظر گرفته شود.
فرماندار تنگستان افزود: مردم هر محله شناخت دقیق و ملموسی از مسائل و ظرفیتهای محل زندگی خود دارند و حضور معتمدین، بزرگان و نمایندگان مردم در کنار مسئولان میتواند به تصمیمگیری بهتر و اولویتبندی مطالبات کمک کند.
وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت محله افزود: مشارکت مردم، معتمدین، مساجد و گروههای اجتماعی میتواند ظرفیت بزرگی برای حل مسائل محلات ایجاد کند و مدیریت شهرستان از این مشارکت استقبال میکند و تلاش خواهد شد ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی تقویت شود.
فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتهای محله دهران و استفاده از توان مجموعههای محلی برای ارتقای شرایط محله اشاره کرد و گفت: در کنار پیگیری مشکلات و کمبودهای موجود، باید ظرفیتهای محلات نیز شناسایی شود و از توان مردم و مجموعههای مردمی در مسیر آبادانی و پیشرفت شهر استفاده شود.
در ادامه این نشست، معتمدین و نمایندگان محله دهران ضمن بیان دیدگاهها و مطالبات اهالی، مسائل و مشکلات محله را در حوزههای مختلف مطرح کردند و نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان نیز درباره موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود توضیحاتی ارائه دادند.
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