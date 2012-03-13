60 پزشک و کادر درمانی در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دانش‌آموز در نشست ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان بویراحمد اظهار داشت: تیم پزشکی و کادر درمانی شهرستان بویراحمد از آمادگی لازم برای خدمات رسانی به مسافرین نوروزی برخوردارند.

وی افزود: در این ایام 14 پایگاه اورژانس جاده‌ای به صورت شبانه‌ روزی در شهرستان‌های بویراحمد و دنا مستقر می شوند.

دانش آموز بیان داشت: استان ما هر ساله در این ایام میزبان گردشگران و مهمانان بسیاری است و آمادگی برای پذیرایی از آنان در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل درمانی و امدادی بسیار ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار بویراحمد عنوان کرد: با توجه به روند رو به رشد ورود مهمانان نوروزی به استان و شهرستان بویراحمد، پیش‌ بینی می‌شود تعداد مسافرین در تعطیلات امسال حدود 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

100 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده است

وی افزود: تعداد 100 واحد مدرسه برای اسکان مهمانان در نظر گرفته شده و مدرسه فرهنگیان واقع در خیابان عدل دو به عنوان ستاد مرکزی اسکان تعیین شده است.

دانش آموز تاکید کرد: با توجه به نامگذاری شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران لازم است تمام دستگاه‌های خدمت‌رسان و نهادهای دولتی در فراهم کردن فضای شهر برای استقبال از مهمانان و مسافران نوروزی تلاش بیشتری کنند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در صنعت گردشگری موفق عمل کنیم شرط نخست آن است که فرهنگ غنی و والای مردم استان و سرزمین چهار فصل کهگلویه و بویراحمد را به کشور معرفی کنیم.