آتش نشانی پاکدشت آماده ارائه خدمات 24 ساعته برای چهارشنبه آخر سال است

محمد اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آتش نشانی شهرستان پاکدشت برای پیشگیری از حوادث احتمالی در چهارشنبه آخر سال آموزشهایی را در سطح مدارس داشته تا دانش آموزان با عواقب و خطرات ناشی از بی احتیاطی در این روز آشنا شوند.

وی بیان داشت: مجموعه آتش نشانی برای اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر، بروشورهایی را که حاوی عکسهایی به صورت انیمیشن و جذاب برای دانش آموزان تهیه کرده و دراختیار آنان قرار داده است.

این مسئول ادامه داد: همچنین تقویمی همراه با نکات ایمنی نیز تهیه شده و توسط آموزش و پرورش منطقه بین مدارس توزیع شده است.

وی عنوان کرد: بنرهایی نیز دارای تصاویر عبرت آموز و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در سطح شهر نصب شده است.

ارائه مشاوره شبانه روزی سامانه پیام کوتاه و سایت آتش نشانی پاکدشت

مسئول پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال پاکدشت افزود: سامانه پیام کوتاه و سایت سازمان آتش نشانی شهرستان به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به شهروندان این منطقه است.

وی گفت: برای چهارشنبه آخر سال تمام مرخصیهای پرسنل آتش نشانی لغو شده و این نیروها برای برگزاری مناسب این مراسم در نقاط مشخص شده شهرستان مستقر خواهند شد.

معاون مالی اداری آتش نشانی شهرستان پاکدشت اضافه کرد: این نیروها با هماهنگیهای فرمانداری که ستاد بحران را بر عهده دارد و به همراه نیروهای هلال احمر در مناطقی مانند مامازند، میدان ساعت، ورودی پارچین و سایر نقاط شهرستان جانمایی خواهند شد تا از حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آورند.

وی یادآور شد: وظیفه خانواده ها نیز در این روز بیشتر از پیش اهمیت پیدا می کند تا در کنار فرزندان خود باشند و به شکل مستقیم و غیر مستقیم از آنها مراقبت کنند.

اثمری افزود: هر گونه بی توجهی به نکات ایمنی در برپایی مراسم چهارشنبه سوری، می تواند زیانهای مالی و جانی سنگینی را به همراه بیاورد.