مازندران قطب اصلی و بی بدیل کشتی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الله خطیب ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت کشتی مازندران افزود: مدال های کسب شده کشتی مازندران در مسابقات معتبر گذشته نشان می دهد چشمه جوشان کشتی این استان همواره در حال جوشیدن است.

وی بیان داشت: رقابت های المپیک لندن، مهمترین مسابقات پیش روی کشتی است که در تلاش هستیم با فراهم کردن شرایط مناسب برای کشتی گیران، راه کسب مدال در این مسابقات را هموار کنیم.

خظیب به برنامه ریزی برای پشتوانه سازی کشتی ایران اشاره کرد و گفت: توجه بیشتر به کشتی گیران سنین پایه و شناسایی استعدادهای جدید این رشته مدال آور را در دستور کار قرار داده و با حمایت های بیشتر وزارت ورزش و جوانان به این اهداف خواهیم رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از روند رو به رشد کشتی مازندران ابراز رضایت کرد و گفت: بدون تردید ادامه روند فعلی می تواند به مدال آوری کشتی گیران مازندران در المپیک لندن ختم شود.

نصرالله پریچهره ‌بیان داشت:‌ استعدادهای موجود در کشتی مازندران نیازمند برنامه ریزی برای شناسایی و تربیت است که مسئولان هیئت کشتی مازندران به خوبی این موارد را بررسی و اجرا کردند.

در پایان این مراسم، انتخابات هیات کشتی مازندران برگزار که علی اصغر ثمربخش، تنها کاندیدای احراز این پست که هم اکنون رئیس هیئت کشتی مازندران است با 19 رای برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت کشتی مازندران انتخاب شد.