به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش ازظهر پنجشنبه در کلاس تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: ترویج سبک زندگی مبتنی بر مکتب الهی، موجب مصونیت جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی و استحکام بنیانهای پیشرفت بر پایه عدالت و اخلاق میشود.
وی افزود: آموزش مفاهیم قرآنی و سیره اهلبیت(ع) به نسل جوان، با تقویت بصیرت دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی، آنان را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی هدایت میکند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان و انسجام ملی، در برابر زیادهخواهیها ایستادگی کرده و با پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، مسیر عزت، استقلال و راه شهدا را با قدرت ادامه میدهد.
وی ادامه داد: اقتدار جمهوری اسلامی بر پایه وحدت ملی و پشتوانه الهی و مردمی شکل گرفته و همین عامل، رمز ماندگاری نظام و پیروزی ملت ایران در برابر پیچیدهترین توطئهها است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که فشارها و تحریمها، عزم ملی ایران برای پیشرفت و خودکفایی را تقویت میکند.
وی افزود: نسل جوان و نخبگان کشور با اتکا به پشتوانه مردمی، آیندهای درخشان و مستقل برای کشور رقم خواهند زد.
دری نجفآبادی بیان کرد: همان روحیهای که دشمن متجاوز را به آستانه شکست رساند، امروز نیز در حوزههای علم، فناوری و مقابله با جنگ روانی و اقتصادی، راهنمای ملت و مسئولان در مسیر تقویت ایران مقتدر است.
وی گفت: تکیه بر توان داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، صنعتی و فرهنگی کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، نشاندهنده اقتدار ملت ایران در مدیریت چالشها و حرکت به سوی خودکفایی و پیشرفت همهجانبه است.
دری نجفآبادی تاکید کرد: ملت ایران با درایت و هوشیاری، هرگونه زیادهخواهی و فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با اتکا به انسجام ملی و قدرت داخلی، مسیر پیشرفت، استقلال و عزت کشور را بدون عقبنشینی ادامه میدهد.
