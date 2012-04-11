علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص نشست سه شنبه شب هیئت مدیره باشگاه استقلال اظهار داشت: در این جلسه بیشتر در مورد مبالغی که باید در فصل جاری به بازیکنان و مربیان پرداخت کنیم و بودجه‌ای که فصل آینده باید صرف آماده سازی تیم شود، صحبت کردیم. در این راستا تقاضا و درخواست‌های ما در قالب پیشنهادی توسط آقای رسولی‌نژاد با وزیر ورزش و امور جوانان در میان گذاشته می‌شود و ایشان (رسولی نژاد) پیگیر موضوع خواهد بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد تیمی که فصل آینده خواهیم بست و با بازیکنان و مربیانی که مدنظر داریم برآورد بودجه کردیم. اینکه هزینه‌های ما برای فصل آینده چقدر خواهد بود، تا چه اندازه از این بودجه را خودمان باید تامین کنیم و چقدر از آن باید توسط وزارت ورزش تامین شود و ... از دیگر مباحث مطرح شده در نشست ما بود.

15 میلیارد تومان بودجه برای استقلال 91

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که "بودجه‌ای که برای فصل آینده مدنظر دارید، چقدر است؟"، اظهار داشت: برای فصل آینده پیشنهاد 15 میلیارد تومان بودجه را به اعضای هیئت مدیره ارائه داده‌ام که قرار است نیمی از این رقم را خودمان تامین کرده و باقی را مالک اصلی باشگاه در اختیار ما قرار دهد.

تامین 5/7 میلیارد تومان کار دشواری نیست

فتح الله وزارت ورزش و امور جوانان را مالک اصلی باشگاه استقلال خواند و در پاسخ به این پرسش که "تامین 5/7 میلیارد تومان کار سختی نیست؟"، اظهار داشت: کار سخت اما شدنی است و ما می‌توانیم آن را تامین کنیم. در فصل 91 - 90 ما باید 6 میلیارد تومان از بودجه باشگاه را تامین می‌کردیم که از این رقم تا به امروز پنج میلیارد تومان تامین شده است.

مظلومی گزینه اول ما برای فصل آینده است

وی از پرویز مظلومی به عنوان گزینه اول هدایت تیم فوتبال استقلال در فصل پیش رو یاد کرد و گفت: اگر پرویز مظلومی روند موفقیت‌های تیم استقلال را ادامه دهد، گزینه اول ما برای تیم در فصل آینده خواهد بود. البته یک طرف این ماجرا استقلال است و طرف دیگر پرویز مظلومی. باید ببینیم ایشان تمایل دارد که در استقلال بماند. در شرایط فعلی که تیم در کوران مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیاست، مذاکره‌ای با ایشان برای تمدید قرارداد نخواهیم داشت و پس از آن گفتگوها با توافق دو طرف آغاز خواهد شد.

خودم پیشنهاد کردم سال آینده فردی دیگر مدیرعامل استقلال شود

مدیرعامل باشگاه استقلال در واکنش به شایعه حضور محمدحسین قریب در این باشگاه به خبرنگار مهر گفت: دو، سه بار گفته و بازهم می‌گویم که از آمدن آقای قریب به استقلال استقبال می‌کنم. من پیش از این به آقای رسولی‌نژاد گفته‌ام با وجود مشکلاتی که دارم، بهتر است سال آینده فردی دیگر مدیرعامل باشگاه استقلال باشد و در این زمینه موافقت خود را با آمدن آقای قریب به استقلال اعلام کرده‌ام.

آمدن قلعه نویی به استقلال شایعه است

وی با شایعه خواندن حضور امیر قلعه نویی در استقلال گفت: آنهایی که چنین شایعاتی می‌سازند، می‌خواهند به ما، امیر و قلعه نویی و تیمش که همچون استقلال در کورس قهرمانی است، لطمه بزنند. من مدیرعامل استقلال هستم و تا به امروز هیچ بحث و مذاکره‌ای با امیر قلعه نویی نداشته‌ام.

پرسپولیس بهترین بازی خود را مقابل سپاهان انجام می‌دهد

فتح الله زاده ضمن ابراز اطمینان از اینکه تیم پرسپولیس بهترین بازی خود را مقابل سپاهان انجام می‌دهد، گفت: پرسپولیس تیم بی‌ریشه‌ای نیست که با یک شکست و محرومیت چند بازیکن بلغزد. من اطمینان دارم تیم دنیزلی فردا پنجشنبه بهترین بازی خود را مقابل سپاهان انجام می‌دهد.

پرسپولیس با این چیزها نمی‌شکند

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: پرسپولیس با این محرومیت و فشارها نمی‌شکند، چرا که مانند استقلال تیمی بزرگ و متکی به هوادارانش است. همین تیم در بازی با نفت تهران در غیاب نفرات اصلی خود با سه گل پیروز شد. این نشان می‌دهد پرسپولیس تیمی بزرگ است و متکی به چند بازیکن خاص نیست. اطمینان دارم این تیم در بازی مقابل سپاهان با تمام قوا به میدان می‌رود و از حیثیت خود دفاع می‌کند.

برای حمایت از پرسپولیس به ورزشگاه می‌روم

وی در پاسخ به اظهارات محمد رویانیان که گفته بود"آرزو می‌کنم استقلال قهرمان لیگ برتر شود"، گفت: بهرحال ما دو تیم بزرگ هستیم که در عین رقابت با هم رفاقت داریم. من هم به مانند رویانیان امیدوارم پرسپولیس به مقامات بالا برسد. رفاقت ما زبانی نیست و همانطور که دیدید تماشاگران ما در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا به حمایت از پرسپولیسی‌ها به ورزشگاه رفتند، همانطور که آنها در این رقابت‌ها از تیم استقلال پشیبانی کردند. من در بازی قبلی پرسپولیس در تهران نبودم اما حتما در دیدارهای پیش روی این تیم به ورزشگاه آزادی می‌روم از تیم پرسپولیس حمایت می‌کنم.

نشانه‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهند استقلال و پرسپولیس موفق باشند

فتح الله زاده استقلال و پرسپولیس را یار و غار یکدیگر خواند و در پاسخ به این پرسش که "آیا موافق حرف‌های رویانیان هستید که عنوان کرد دست‌هایی در کار است تا استقلال و پرسپولیس موفق نباشند؟"، گفت: نشانه‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهند ما موفق باشیم. روز گذشته یک سایت خبری نوشته بود آقای عباسی از فتح الله زاده دلخور است که چرا برای کفاشیان رای جمع کرده و خواهان جدایی او از استقلال است!

عباسی می‌خواهد باقدرت به کارم ادامه دهم

وی در این رابطه افزود: من وقتی خودم پیشنهاد کرده‌ام آقای قریب به جای من به استقلال بیاید آیا از استقلال رفتنی هستم؟! این شایعات درحالی مطرح می‌شود که آقای عباسی همیشه از من حمایت کرده و می‌خواهد که با قدرت به کارم ادامه دهم.

پوستم کلفت‌تر از آن است که با شایعه سازی از پا بیفتم

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: من می‌دانم این شایعه سازی‌ها از کجا آب می‌خورد. آنهایی که می‌خواهند استقلال در آستانه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دیدارهای حساس لیگ برتر ناکام بماند، دست به شایعه سازی می‌زنند تا ناکام بمانیم، البته من پوست کلفت‌تر از آن هستم که به راحتی از پا بیافتم.

از آنهایی نیستم که تا هستم قربان صدقه بالادستی‌ها بروم و وقتی رفتم فحش بدهم

فتح الله زاده افزود: من اگر بدانم فقط یک روز دیگر مدیرعامل باشگاه استقلال هستم، همان یک روز را با جان و دل کار کرده و به تیم محبوب خدمت می‌کنم. روزی هم که بروم برای تیم حاشیه سازی نمی‌کنم. من از آنهایی نیستم که تا هستم قربان صدقه بالادستی‌ها بروم و وقتی رفتم فحش بدهم. مطمئن باشید روزی هم که از استقلال بروم به آقای عباسی و وزارت ورزش احترام می‌گذارم و برای موفقیت استقلال از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنم.

رویانیان درست می‌گوید

" حاشیه سازان گمان می‌کنند با شایعات آنها می‌ترسیم و استقلال دچار مشکل می‌شود"، فتح الله زاده با بیان این جمله افزود: اعتقاد دارم آقای رویانیان درست می‌گوید و نمی‌خواهند استقلال و پرسپولیس موفق باشند اما آنها بدانند راه به جایی نمی‌برد، چرا که خواست و اراده خدا بالاتر از اهداف چنین افرادی است.

رحمتی را داریم چرا باید دنبال گلر باشیم

وی در خصوص شایعه مذاکره باشگاه استقلال با یک دروازه خارجی برای فصل آینده گفت: ما وقتی رحمتی و دو گلر خوب دیگر داریم، چرا باید با دروازه بانی دیگر مذاکره کنیم؟! خدا و پیغمبری من تا به امروز با هیچ دروازه بانی مذاکره نکرده‌ام.

می‌خواهم مجیدی را به استقلال برگردانم

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص این خبر که فرهاد مجیدی از جباری خواسته است که به تیم الغرافه قطر برود، گفت: من می‌خواهم فرهاد را به استقلال برگردانم، چطور می‌شود که او دنبال بردن جباری به قطر است؟!