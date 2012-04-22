پیش بینی سود صنایع بورسی به بیش از 205 هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 14 صنعت بورسی در پایان فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش یافت.



سایر واسطه گری های مالی با 180 میلیارد ریال، رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 178 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 151 میلیارد بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر به خود اختصاص دادند.



بر اساس این گزارش، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 شرکت و پیش بینی مبلغ 47 هزار و 750 میلیارد ریال سود همچنان درصدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاده است.

همچنین محصولات شیمیایی با 24 هزار و 888 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 23 هزار و 19 میلیارد ریال سود برای یک سال آینده پیش بینی کرده اند تا در رتبه های دوم و سوم قرار گیرند.



فلزات اساسی با 22 هزار و 914 میلیارد ریال، شرکت مخابرات با 19 هزار و 83 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 14 هزار و 508 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 13 هزار و 866 میلیارد ریال و سیمان، آهک و گچ با 6 هزار و 852 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.



بر اساس گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، محصولات چوبی، محصولات کاغذی و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی نیز زیان پیش بینی کرده اند.