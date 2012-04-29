  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

مراسم بزرگداشت شهید مطهری و روز معلم برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهید مطهری و روز معلم برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهید مطهری و روز معلم، روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام بزرگداشت مقام معلم و سالروز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری، مراسم بزرگداشتی با سخنرانی مترجم برجسته قرآن کریم استاد حسین استادولی، از ساعت 11 الی 12:30 روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.
 
همچنین در این مراسم که با حضور استادان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، همکاران ارجمند و دیگر علاقه مندان برگزار خواهد شد، از زحمات جناب آقای دکتر محمدعلی خبری، رئیس سابق پژوهشکده هنر و رسانه تقدیر به عمل خواهد آمد.

 استاد «حسین استاد ولی» از شاگردان استاد علی اکبر غفاری و مترجم برتر قرآن، نهج‌البلاغه و حدیث‌بوده و ترجمه قرآن ایشان در سال 1390 برنده جایزه کتاب سال شده و  پیش از این از ایشان به عنوان خادم قرآن و همچنین مترجم برتر در حوزه دین در کشور تقدیر شده‌است. 
 
کتاب «الامالی» تالیف شیخ مفید به تحقیق و تصحیح حسین استادولی نیز در دوره دوم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده بود.
 
علاقه مندان به شرکت در این برنامه می توانند به نشانی تهران- خ ولیعصر- پایین تر از میدان ولیعصر- خ دمشق- شماره 9 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مراجعه کنند.
کد مطلب 1588344

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