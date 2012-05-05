استقبال گسترده جوانان بوشهر از المپیاد ملی مهارت

حسین خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین دوره المپیاد ملی مهارت خبر داد و اظهار داشت: جوانان بوشهر استقبال بسیار خوبی از سیزدهمین دوره المپیاد ملی مهارت داشتهاند.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهر اضافه کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - انتخابی از مسابقات جهانی مهارت را در سال جاری برگزار میکند.
وی بیان داشت: ثبت نام این دوره از مسابقات که از 26 فروردین ماه سال جاری آغاز شده است تا تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری تمدید شد و علاقمندان به شرکت در این دوره از مسابقات ملی مهارت می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
خمسه بیان شرایط سنی این المپیاد پرداخت و افزود: شرط سنی برای داوطلبان رشتههای ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک متولدین یازدهم دیماه سال 1366 به بعد و برای سایر رشته ها یازدهم دیماه سال 1369 به بعد است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خواستار تلاش بیشتر در راستای جذب جوانان مستعد و علاقمند برای حضور در این مسابقات و پس از آن جذب کارشناسان متخصص در هر رشته و برگزاری دورههای آموزشی برای کارآموزان برای دستیابی به نتایج مطلوب در مرحله کشوری این دوره از مسابقات شد.
وی ادامه داد: جوانان ماهر و علاقمند شامل کارآموزان و آموزشدیدگان مراکز آموزش فنی و حرفهای و یا آموزشگاههای آزاد استان، هنرجویان آموزش و پرورش در رشتههای کار و دانش ، فنی و حرفهای و نظری، دانشجویان آموزشکدههای فنی و حرفهای و آموزش عالی و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی میتوانند در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.
خمسه اظهار داشت: مرحله شهرستانی سیزدهمین مسابقات ملی مهارت خرداد ماه سال جاری انجام میشود و برگزیدگان این مرحله در مرحله استانی که به صورت پروژه عملی 29و30 تیر ماه برگزار میشود، شرکت میکنند و قبول شدگان مرحله استانی به مرحله کشوری که شهریور ماه سال جاری برگزار می شود، راه مییابند.
وی گفت: برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات ملی مهارت به همراه برگزیدگان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت که 29 بهمن تا دوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، پس از شرکت در اردوهای آماده سازی برای حضور در چهلودومین مسابقات جهانی مهارت که در سال 2013 در کشور آلمان برگزار خواهد شد، اعزام میشوند.
سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در 29 رشته آموزشی شامل: پلی مکانیک، ساخت و تولید تیمی، مکاترونیک، طراحی مهندسی مکانیک، تراش CNC، فرز CNC ، فناوری اطلاعات- راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، جوشکاری، کاشیکاری دیوار و کف، صافکاری خودرو، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، قنادی، آشپزی، تأسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، آجر چینی، رباتیک، کابینت سازی، اتصالات، جواهر سازی، فناوری اتومبیل، نقاشی خودرو، طراحی فضای سبز، تبرید و تهویه، فناوری اطلاعات- مدیریت سیستم های تحت شبکه، فناوری طراحی گرافیک و خیاطی، برگزار میشود.
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