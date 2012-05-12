سوت قطار کرمان بر ریل مشکلات/ واگنها فرسوده و خطوط ریلی قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان پر جمعیت ترین و استراتژیک ترین مرکز جمعیتی جنوب شرق کشور محسوب می شود حجم حمل و نقل مسافر و کالا در این استان طبق آمار کرمان را به مرکز ترانزیت کالا و مسافر تبدیل کرده است اما در این میان امکانات حمل و نقل به خصوص در بخش ریلی هیچ تناسبی با نیازها از لحاظ کمی و کیفی ندارد.

داستان قطار کرمان قصه ای تلخ است که حکایت هفت خوان رستم را دارد و نکته نگران کننده اینکه تاکنون اقدامی برای حل مشکلات قطار کرمان نشده است.

افزایش قیمت بلیط و سقوط آزاد کیفیت خدمات

روزگاری نچندان دور نرخ بلیط قطار کرمان - تهران کمتر از 10 هزار تومان بود و به راحتی اقشار مختلف مردم می توانستند از این امکان سفر راحت و کم خطر و ارزان استفاده کنند اما به یکباره نرخ قطار در کرمان سیر صعودی خود را آغاز کرد و با چند برابر قیمت مواجه شد در آن زمان توجیه مسئولان این بود که برای جبران هزینه های بخش خصوصی در این مسیر و ثابت نگه داشتن کیفیت حمل و نقل ریلی و در کنار آن افزایش خدمات باید نرخ بلیط را افزایش داد و در کنار این توجیه برخی از مسئولان وقت کرمان نیز با اعتراض به افزایش قیمتها قول پیگیری و حل مشکل را دادند که پس از سالها عملی نشده است.

اما نتیجه بسیار جالب بود، چند ماه بعد از افزایش قیمتها که عملا موجب شد عده ای از مسافران ریلی به مسافران جاده ها تبدیل شوند متاسفانه خدمات دهی در قطار کرمان - تهران با افت مشهود مواجه شد.

در آن زمان خدمات در دو خط "ویژه" و "درجه یک" ارائه می شد که در نهایت خط ویژه کاملا حذف و خدمات درجه یک ادامه یافت و امروز نیز پس از سالها از آن دوران هنوز همان قطار و همان واگن ها و همان خدمات در دسترس مردم کرمان قرار دارد.

تبدیل قطار کرمان - تهران به زاهدان - تهران!/ افزایش کار واگنهای فرسوده

اما این داستان به همین جا ختم نشد، پس از افتتاح خط آهن زاهدان - کرمان به ناگاه مردم کرمان با این مسئله مواجه شدند که قطار کرمان - تهران به قطار زاهدان - تهران تبدیل شده است و در حقیقت همان واگنهای فرسوده ای که خدمات درجه یک را سالها به مردم کرمان ارائه می دادند حال باید خدمات را به دو استان عرضه می کردند.

این درحالی است که درست در همجواری استان کرمان امکانات متنوعی برای حمل و نقل ریلی در همین مسیر برای ساکنان استان یزد فراهم شد و به همین دلیل بسیاری از مسافران خطوط ریلی استان کرمان ترجیح می دهند از بلیط های دوسره استفاده کنند و با قطارهای با کیفیت تر و با سرعت و خدمات مطلوب مسافرت کنند.

کاهش کیفیت خدمات راه آهن به مسافران کرمانی

در حالی واگنهای فرسوده قطار کرمان - تهران هم اکنون کل بار حمل و نقل مسافر شرق کشور را به عهده دارند که پیش از این نیز مردم کرمان بارها نسبت به کیفیت بسیار پائین و مستهلک شدن این واگنها اعتراض کرده اند و انتظار می رفت برای حل این مشکلات مسئولان چاره ای را در راستای افزایش کیفیت واگنها و خطوط ریلی کرمان بیندیشند اما در کمال تعجب نه تنها اینگونه نشده است بلکه با افزایش تعداد مسافران و مسافتی را که لوکوموتیو ها باید طی کنند این روزها با افت شدید کیفیت واگنها و خدمات مواجه هستیم.

قطار دو طبقه کرمان - یزد مسافران کرمانی را امیدوار کرد/ توپی که در زمین بخش خصوصی رها می شود

هر چند افتتاح قطار دو طبقه کرمان – یزد نویدگر نگاه جدید مسئولان برای حل مشکلات است اما به نظر می رسد به دلیل کمبود بودجه و بی توجهی برخی مسئولان ارتقاء کیفیت اماکانت مسافرت ریلی در کرمان به سالها زمان نیاز دارد.



آنچه که مسلم است کمبود شدید واگن قطار در کرمان و بی کیفیت مشهود این واگنها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است که رفع آنها نیاز به همت مسئولان استان کرمان و از سوی دیگر همکاری مسئولان در سطح ملی دارد هر چند که هر بار که این امر تذکر داده می شود مسئولان راه آهن به سادگی توپ را در زمین بخش خصوصی می اندازند و خواستار همکاری بخش خصوصی در این زمینه می شوند و اینکه اگر کسی حاضر به سرمایه گذاری باشد استقبال می کنیم اما سالهاست که مرغ خدمات بی کیفیت در خطوط مسافرت ریلی کرمان یک پا دارد و اوضاع برهمین منوال است.

مشکلات تهیه بلیط قطار در کرمان/ مسافرانی که نا امید می مانند



بدون شک یکی از پر طرفدار ترین استانهای مسافرت ریلی در کشور استان کرمان است و دلیل آن نیز این است که اگر این روزها قصد مسافرت ریلی در هر فصل از سال را داشته باشید باید حداقل از 10 روز قبل بلیط های خود را تهیه کنید زیرا کمبود واگن در مسیرهای مختلف کشور به خصوص کرمان - تهران که پر طرفدارترین گزینه مسافرت ریلی است بسیاری از متقاضیان را پس از مدتها قرار گرفتن در صف انتظار پشت دربهای بسته قطارها جا می گذارد.



سوت مشکلات قطار کرمان - تهران سالهاست که کشیده شده است اما کمتر مسئولی در استان تاکنون صدای آن را شنیده است.

تنها در نوروز امسال طبق آمار غیر رسمی رقمی بالغ بر 32 هزار نفر از 24 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه از خطوط مختلف راه آهن کرمان استفاده کرده اند و این در شرایطی است که قطار بی کیفیت کرمان - تهران با 11 واگن و که در سالن 10 کوپه و در کوپه شش نفر، به مسافران خدمات می دهد اما اوضاع در قطار کرمان - مشهد بهتر است و هنوز کیفیت این قطار و واگنهایش در سطح قابل قبولی است و با امکانات مناسبتر و 10 واگن و در هر سالن 10 کوپه و در هر کوپه چهار نفر ظرفیت فعالیت می کند و قطار کرمان - زاهدان نیز که در واقع همان قطار کرمان - تهران است.

ریلهایی که بیش از 40 سال قدمت دارند/ شنهای روان بر روی ریلهای قطار!

اما نکته جالب توجه اینکه در کنار فرسودگی شدید واگنها در خطوط ریلی کرمان - تهران مشکل دیگری نیز در مسیر حرکت قطارهای این استان خودنمایی می کند و آن نیز وجود ریلهای قطار با قدمت بیش از 40 سال در مسیر کرمان - یزد است.



وجود این ریلهای سرعت قطار را در طول مسیر به شدت کاهش می دهد و به دلیل گذر از میان شنزارها به طور معمول واگنهای فرسوده مملو از خاک می شوند.

تعویض بخشی عمده خطوط ریلی کرمان – یزد یکی از ضروریات بخش حمل و نقل ریلی در استان کرمان محسوب می شود.

قطاری که سرعتش به 80 کیلومتر رسید



به گفته کارشناسان دلیل عمده طولانی شدن مسافرت قطار در استان کرمان وجود همین ریلها و بی کیفیتی آنها است بطوریکه سرعت قطار را از حداقل 120 کیلومتر در ساعت به حداکثر 80 کیلومتر در ساعت کاهش می دهد.



که این مشکل شامل ریلهای کرمان – زرند و همچنین مسیر زرند – بافق می شود که هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ریال را می طلبد.

اما در این میان مسئولان راه آهن استان کرمان ابراز امیدواری می کنند که در آینده مشکل قطار کرمان - تهران همچون مسیر کرمان - یزد برطرف شود.



نباید از این مسئله گذشت که تبدیل قطار کرمان - یزد از قطار محلی و بسیار فرسوده با صندلی های اتوبوسی به قطار دو طبقه با کیفیت خدمات مطلوب نشان دهنده عزم مسئولان برای حل مشکلات دارد اما مسئولان شرکت رجاء باید این امر را مد نظر خود قرار دهند که کیفیت خدمات در این مسیر خواسته اصلی هزاران مشتری است که از خدمات آنها استفاده می کنند و سالهاست نه تنها بهبود کیفیت را ندیده اند بلکه باید ساعتها پشت گیشه های فروش بلیط قطار منتظر بمانند و در صورتیکه شانس بیاروند و بتوانند حداقل از 10 روز قبل بلیط را تهیه کنند تازه با مشکل فرسودگی واگنها و خطوط ریلی مواجه می شوند.

تاخیرهای متوالی قطار کرمان - زاهدان



در کنار مشکلات قطار کرمان - تهران باید به وضعیت بسیار نا مطلوب شن گرفتگی خطوط ریلی کرمان - زاهدان نیز اشاره کرد که متاسفانه این خط ریلی از مرکز یکی از کانونهای اصلی طوفان شن در فهرج می گذرد و این امر بارها موجب لغو و تاخیر قطار کرمان - زاهدان شده است.

در این زمینه مهرداد پاسیار، مدیرکل راه آهن استان کرمان وعده می دهد مشکل قطار کرمان - زاهدان رفع می شود اما وی به هیچ عنوان زمان مشخصی برای رفع مشکل ارائه نمی دهد.

به زودی مشکلات رفع می شود



وی تاکید کرد که برای حل مشکلات موجود و شن گرفتگی خطوط ریلی کرمان - زاهدان اقداماتی در دست انجام است.



وی در خصوص فرسودگی واگنهای قطار کرمان - تهران نیز گفت: در این خصوص کارهای انجام شده است و به زودی شاهد افزایش کیفیت در این خطوط خواهیم بود اما اینکه چه زمان این امر عملی می شود مشخص نیست.



وی گفت: اقدامات انجام شده در زمینه جایگزینی واگنهای فرسوده و همچنین تعمیر اساسی واگنهای دیگر است.



وی با اشاره به توحل اساسی در قطار کرمان - یزد گفت: چهار سال طول کشید که قطار کرمان در این مسیر دو طبقه شود زیرا این پروژه عملا از سال 86 کلید خورده بود اما هم اکنون در این مسیر از کیفیت مطلوب برخوردار هستیم.

وی همچنین از ترمیم خطوط ریلی فرسوده کرمان در مسیر یزد به طول 18 کیلومتر خبر داد و گفت: ترمیم سایر خطوط نیز در دست اجرا است.

مدیر کل راه آهن استان کرمان تصریح می کند: راه اندازی این قطار در راستای افزایش کیفیت سرویس دهی بوده که این فعالیتها همچنان در حال ادامه و پیگیری است تا بتوان رضایت مسافران را کسب کرد.

وی از فرسوده بودن خطوط راه آهن به خصوص در مسیر کرمان به یزد نیز خبر داده و بیان می دارد: در سال گذشته ترمیم 18 کیلومتر از این مسیر انجام شد که ترمیم و تعمیر بخش دیگری از این محور نیز طی سال جاری انجام خواهد شد.



وی در خصوص کمبود بلیط قطار در کرمان نیز گفت: به طور معمول در هر مسیر 10 درصد صندلی ها خالی است و عدم وجود بلیط به ناهماهنگی هایی در بخش عرضه بلیط مربوط می شود که در صدد رفع آن هستیم.

در این میان مسعود دهقانی، عضو اتاق بازرگانی استان کرمان چندی قبل در دیدار با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری رفع مشکلات این قطار شده بود.



دهقانی در این نشست گفت: یکی از نامناسب‌ترین قطارها در مسیر کرمان - تهران قرار دارد به طوریکه در بعضی از مسیرها شن وارد کوپه‌های قطار می‌شود و مشکلاتی را برای مسافران ایجاد می‌کند.

مسیر کرمان - اصفهان ریل دارد اما واگن ندارد



دهقانی با بیان اینکه حرکت قطار کرمان مشهد هر یک روز یک‌بار انجام می‌شود، گفت: استان کرمان ظرفیت انجام حرکت هر روزه این قطار را دارد.



وی بیان کرد: مسیر کرمان اصفهان ریل‌گذاری شده است اما هنوز واگن ندارد.



دهقانی عنوان کرد: اگر ارتباطات استان کرمان با دیگر استان‌ها برقرار شود در تبادل اقتصادی و گردشگری تأثیر بسزایی دارد.

