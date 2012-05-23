  1. اقتصاد
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۹

نیکزاد:

پرواز به عتبات عالیات افزایش می یابد

پرواز به عتبات عالیات افزایش می یابد

وزیر راه و شهرسازی از توافق با مقامات عراقی برای افزایش پروازها به عتبات عالیات خبر داد و گفت: پروازهای ایران به نجف از 3 به 5 پرواز و بغداد از 3 به 4 پرواز افزایش و 3 پرواز دیگر هم به سایر شهرهای عراق افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه های کشور، وزیر راه و شهرسازی پس از سفر به عراق و دیدار با مقامات عراقی و امضای قرارداد همکاری دوجانبه ایران و عراق، گفت: طبق توافق صورت گرفته پروازهای عتبات عالیات از طریق فرودگاه های ایران به عراق افزایش می یابد.

علی نیکزاد وزیر راه و  شهرسازی، افزود: بر اساس توافق با نخست وزیر عراق و همچنین وزیر راه این کشور تعداد پروازهای کشورمان به عتبات عالیات و دیگر شهرهای عراق به 12 پرواز رفت و برگشت در روز افزایش می یابد.

وی گفت: بنابر این توافق پروازهای ایران به نجف از 3 به 5 پرواز و پرواز به بغداد از 3 به 4 پرواز افزایش و 3 پرواز دیگر هم به سایر شهرهای عراق افزوده خواهد شد.

کد مطلب 1610507

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