به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با بیان اینکه بنادر این استان به عنوان مهمترین کانون حملونقل دریایی کشور، نیازمند توسعه مستمر زیرساختها و نوسازی تأسیسات هستند، اظهار کرد: در همین راستا ۲۰ طرح فنی، عمرانی و مطالعاتی در بنادر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز، جاسک و سیریک در دست اجرا یا مطالعه قرار گرفته که اجرای آنها علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر، ایمنی، پایداری خدمات و کیفیت خدمترسانی به فعالان اقتصادی، دریانوردان و مسافران را به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد داد.
وی بزرگترین طرح در حال اجرای این مجموعه را افزایش طول موجشکن غربی بندر شهید حقانی عنوان کرد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال و ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از راهبردیترین طرحهای دریایی استان محسوب میشود که با افزایش طول موجشکن، امنیت تردد شناورهای مسافری در شرایط نامساعد جوی از انرژی امواج ورودی به حوضچه بندر کاسته و زمینه توسعه اسکلهها و ارائه خدمات ایمنتر به مسافران و شناورها فراهم خواهد شد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: بخش مهمی از طرحهای در حال اجرا به نوسازی زیرساختهای حیاتی اختصاص یافته است؛ بهگونهای که طرح تعمیرات اساسی پستهای برق و شبکه روشنایی بنادر شهید باهنر، هرمز، تیاب و جاسک با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال و ۷۵ درصد پیشرفت، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق، کاهش ریسک خاموشی و ارتقای ایمنی تأسیسات بندری ایفا خواهد کرد.
به گفته محمدحسینی تختی؛ اجرای زیرساخت مخابراتی، کابلکشی، راهاندازی شبکه دیتا و دوربینهای مداربسته(CCTV) بندر هرمز با اعتبار ۹۶۷ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال و ۸۴ درصد پیشرفت، بستر هوشمندسازی خدمات، افزایش ضریب امنیت و توسعه مدیریت الکترونیکی بندر را فراهم میکند.
وی در ادامه به طرحهای بندر شهید باهنر اشاره و تصریح کرد: تعمیرات اساسی ساختمان قدیم و برج کنترل با اعتبار ۸۲۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال و ۶۷ درصد پیشرفت، موجب بهبود شرایط مدیریت و کنترل عملیات بندری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی انبار شماره دو با اعتبار ۵۷۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال و ۹۰ درصد پیشرفت، ظرفیت نگهداری کالا و ایمنی انبارش را ارتقا میدهد، افزود: تعمیرات اساسی تصفیهخانه فاضلاب بندر شهید باهنر با اعتبار نزدیک به ۴۰۰ میلیارد ریال و ۴۲ درصد پیشرفت، علاوه بر بهبود زیرساختهای خدماتی، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دریایی و مدیریت اصولی پسابهای بندری خواهد داشت.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: همچنین اجرای شبکه جامع اعلام و اطفای حریق پست برق بندر شهید باهنر با اعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال و ۷۶ درصد پیشرفت، سطح ایمنی تأسیسات برق و تجهیزات راهبردی بندر را افزایش میدهد.
محمدحسینی تختی ارتقای امنیت بنادر را از دیگر محورهای مهم سرمایهگذاری عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور سامانههای حفاظت الکترونیک و کنترل تردد بنادر شهید باهنر و شرق استان با اعتباری بالغ بر ۳۸۸ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال و ۹۹ درصد پیشرفت به مرحله تحویل موقت رسیده و بهرهبرداری از این سامانه، امکان پایش هوشمند، کنترل ورود و خروج و افزایش ضریب امنیت زیرساختهای بندری را فراهم خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه مجموعه طرحهای در دست اجرا و مطالعه، بیانگر نگاه بلندمدت سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه پایدار بنادر هرمزگان است، اضافه کرد: طرحهای متعدد دیگری نیز در بنادر تیاب، سیریک، جاسک و هرمز نیز در حال اجرا است که در مراحل مطالعات و عملیات عمرانی قرار دارند.
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