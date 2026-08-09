استقبال بیش از ۲۰۸ هزار جوان از رویداد «جوان سال»

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی، مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان و دبیر رویداد «جوان سال ۱۴۰۴»، با اشاره به آخرین آمار ثبتنام این رویداد گفت: تاکنون بیش از ۲۰۸ هزار جوان ۱۸ تا ۳۵ سال برای ثبتنام در رویداد جوان سال ۱۴۰۴ اقدام کردهاند.
کریمی درباره آخرین وضعیت ثبتنام جوانان اظهار کرد: بیش از ۲۰۸ هزار نفر وارد صفحه ثبتنام این رویداد شدهاند و با پایان مهلت ثبتنام، در حال حاضر مراحل پایانی ارزیابی جوانان در حال انجام است و بهزودی تعداد نفرات راهیافته به مرحله رأی مردمی اعلام خواهد شد.
دبیر رویداد جوان سال ۱۴۰۴ ادامه داد: استقبال جوانان از این رویداد نشان میدهد ظرفیت بسیار خوبی برای شناسایی و معرفی جوانان فعال و اثرگذار در حوزههای مختلف وجود دارد و تلاش ما بر این است که فرآیند انتخاب جوان سال در بخش شهرستانی، که از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه به صورت برخط به بهترین نحو انجام شود.
وی افزود: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها، ظرفیتها و فعالیتهای اثرگذار جوانان در حوزههای مختلف است و امیدواریم با همراهی جوانان و مجموعههای مرتبط، شاهد مشارکت گسترده و انتخاب شایستهترین افراد در مراحل مختلف این رویداد باشیم.
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