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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

استقبال بیش از ۲۰۸ هزار جوان از رویداد «جوان سال»

استقبال بیش از ۲۰۸ هزار جوان از رویداد «جوان سال»

دبیر رویداد جوان سال ۱۴۰۴ از ثبت‌نام بیش از ۲۰۸ هزار جوان در این رویداد و آغاز مراحل پایانی ارزیابی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان و دبیر رویداد «جوان سال ۱۴۰۴»، با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام این رویداد گفت: تاکنون بیش از ۲۰۸ هزار جوان ۱۸ تا ۳۵ سال برای ثبت‌نام در رویداد جوان سال ۱۴۰۴ اقدام کرده‌اند.

کریمی درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام جوانان اظهار کرد: بیش از ۲۰۸ هزار نفر وارد صفحه ثبت‌نام این رویداد شده‌اند و با پایان مهلت ثبت‌نام، در حال حاضر مراحل پایانی ارزیابی جوانان در حال انجام است و به‌زودی تعداد نفرات راه‌یافته به مرحله رأی مردمی اعلام خواهد شد.

دبیر رویداد جوان سال ۱۴۰۴ ادامه داد: استقبال جوانان از این رویداد نشان می‌دهد ظرفیت بسیار خوبی برای شناسایی و معرفی جوانان فعال و اثرگذار در حوزه‌های مختلف وجود دارد و تلاش ما بر این است که فرآیند انتخاب جوان سال در بخش شهرستانی، که از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه به صورت برخط به بهترین نحو انجام شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار جوانان در حوزه‌های مختلف است و امیدواریم با همراهی جوانان و مجموعه‌های مرتبط، شاهد مشارکت گسترده و انتخاب شایسته‌ترین افراد در مراحل مختلف این رویداد باشیم.

کد مطلب 6912110

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