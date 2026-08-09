تصویر کامبیز دیرباز و علیرضا کمالی در «سمفونی باران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، همزمان با ورود فیلم سینمایی «سمفونی باران» به مراحل پایانی فنی، نخستین تصاویر این فیلم سینمایی منتشر شد.

«سمفونی باران» یک درام عاشقانه است و علیرضا کمالی، الهه حصاری، پدرام شریفی، کامبیز دیرباز، ساینا سماک، مونا مرادی، امیرحسین موسوی از جمله بازیگران آن هستند.

عوامل اصلی فیلم «سمفونی باران» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: علیرضا امینی، مجری طرح: علی مردانی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: حسن اصلانی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تدوین: پویان شعله‌ور، علیرضا امینی، آهنگساز: حامد ثابت، مدیر تولید: ایرج طایفه، مدیر هنری: مشکین مهرگان، طراحی صحنه: علی اسماعیلی، علیرضا امینی، طراح لباس: نیسا نادری، عکاسان: علی و کسری نیک‌رفتار، جلوه‌های ویژه بصری: امیر سحرخیز، مدیر برنامه‌ریزی: مرضیه اکبرنژاد، دستیار اول کارگردان: محمد کمالی‌نژاد، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، دستیار تهیه: عمادالدین امیری، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، مدیران تدارکات: محسن گهرشناس، مجید رنجبر و قربان صادقی، محسن دیانتی، تهیه فیلم پشت صحنه: یوسف عبدالرضائی، سایر بازیگران: آرزو تاجیک، ستاره پروین، علی شیری، ندا محمدلو، یوسف احمدپور، هانیه انوری، بیتا پهلوانی، سیما خالقی، مسیحا یوسفی، مریم سیلاخوری، مریم شریف‌زاده، عباس نقدی، مسعود ظهیری، بازیگران خردسال: آندیا اسماعیل پور و الینا محمودی.

تصاویر منتشر شده در این خبر، از کسری نیک‌رفتار است.