مردم عامل اصلی ایستادگی ایران در برابر فشارها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلالی‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه و توجه به جایگاه مهم و راهبردی رسانه در جامعه است.

وی با ابلاغ سلام وزیر امور خارجه به خبرنگاران حاضر در این مراسم، افزود: قرار بود دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در این محفل حضور داشته باشند که به دلیل پیش آمدن یک برنامه غیرمترقبه، این توفیق حاصل نشد و بنده امروز افتخار حضور در جمع گرم و صمیمی اهالی رسانه را دارم.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت نقش رسانه در شرایط حساس کشور، تصریح کرد: در وزارت امور خارجه برای پیروزی ملت ایران در جنگی که امروز در ابعاد مختلف جریان دارد، چهار ضلع مهم مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مهم‌ترین اضلاع آن، عرصه رسانه است.

جلالی‌زاده با بیان اینکه اصحاب رسانه را مجاهدان این عرصه می‌دانیم، گفت: رسانه‌ها در تحولات اخیر کشور و مقابله با جنگ روایت‌ها نقش مهمی ایفا کردند و توانستند در برابر امپراتوری رسانه‌ای غرب که امروز در بسیاری از موارد از جنگ‌افزارهای نظامی نیز پیشی گرفته است، ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: دشمن امروز بیش از آنکه به دنبال پیروزی صرف در میدان نظامی باشد، تلاش می‌کند بر ذهن، ادراک و باور مردم اثر بگذارد و در این جنگ ادراکی، رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند.

معاون وزیر امور خارجه با تقدیر از خبرنگاران، عکاسان خبری، سردبیران و همه فعالان رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: وقتی از رسانه سخن می‌گوییم تنها خبرنگار مدنظر نیست، بلکه همه خانواده رسانه از عکاسان گرفته تا فعالان حوزه‌های مختلف خبری در این مسیر نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: گاهی یک عکس خبری می‌تواند پیامی به مراتب اثرگذارتر از یک گزارش یا سرمقاله داشته باشد و اصحاب رسانه با تلاش خود نقش مهمی در ثبت واقعیت‌ها و انتقال صحیح پیام جامعه ایفا می‌کنند.

جلالی‌زاده با تأکید بر اینکه جنس کار رسانه، جنس آگاهی، حقیقت، صداقت و شجاعت است، اظهار کرد: شما اهالی رسانه باید جایگاه ارزشمند خود را بشناسید و با ارتقای دانش و سواد رسانه‌ای، این جایگاه را بیش از گذشته تقویت کنید.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها کمک‌کار مسئولان نظام هستند، گفت: اگر جایگاه رسانه به درستی شناخته شود، می‌توان از ظرفیت آن برای افزایش آگاهی عمومی، تقویت اعتماد مردم و حل مسائل جامعه بهره گرفت.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: امروز در یک بزنگاه مهم تاریخی قرار داریم که از آن به عنوان جنگ وجودی یاد می‌شود و رسانه‌ها در حوزه امنیت ملی، انسجام اجتماعی و تولید امید نسبت به آینده نقش مهمی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است، افزود: امروز مهم‌تر از هر موضوعی، حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی است و رسانه‌ها باید اجازه ندهند دشمن از مسیر اختلاف‌افکنی و تضعیف وحدت ملی به اهداف خود برسد.

جلالی‌زاده ادامه داد: در گفت‌وگوهایی که با مسئولان کشورهای دیگر داریم، برخی دوستان ما در منطقه نیز به این موضوع اذعان دارند که آنچه ایران را تا امروز به این نقطه رسانده، مردم و انسجام اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به نقش مردم در تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: امامین انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند. تجهیزات دفاعی، موشک‌ها، پهپادها و توانمندی نیروهای مسلح اهمیت دارند، اما این مردم هستند که در میدان‌های حساس نقش نهایی و تعیین‌کننده را ایفا می‌کنند.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه تأکید کرد: عامل اصلی ایستادگی ایران در برابر فشارها، حضور مردم و انسجام اجتماعی بوده است و امروز تقویت این انسجام به دست توانمند رسانه‌ها امکان‌پذیر است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران غرب مازندران، گفت: رسانه‌ها باید با مسئولیت‌پذیری، صداقت و شجاعت مسیر تقویت اعتماد عمومی و امیدآفرینی در جامعه را ادامه دهند.