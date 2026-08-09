به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا ظهر یکشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اظهار کرد: گردشگری زمانی میتواند به توسعه پایدار منجر شود که حفاظت از طبیعت، مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی همزمان در مسیر برنامهریزیها قرار گیرد.
وی افزود: کردستان به واسطه برخورداری از جنگلها، مناطق طبیعی شاخص، جاذبههای زمینشناختی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیتهای فرهنگی، زمینه مناسبی برای گسترش گردشگری طبیعتمحور دارد و باید از این ظرفیتها با رویکردی مسئولانه و حفاظتی بهره گرفت.
گردشگری در خدمت حفاظت از طبیعت
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به محورهای همکاری دو دستگاه عنوان کرد: اقامتگاههای بومگردی، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات گردشگری، راهنمایان گردشگری، تشکلهای مردمنهاد و فعالان بخش خصوصی میتوانند به حلقه اتصال گردشگری با فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تبدیل شوند.
طالبنیا ادامه داد: برگزاری برنامههای مشترک در حوزه درختکاری و جنگلکاری، راهاندازی پویشهای فرهنگی و رسانهای، برپایی نمایشگاهها و جشنوارهها و طراحی تورهای طبیعتگردی و آموزشی از جمله برنامههایی است که در چارچوب این تفاهمنامه دنبال خواهد شد.
وی اجرای طرح هر گردشگر، یک درخت را یکی از برنامههای مشارکتمحور این تفاهمنامه دانست و گفت: ایجاد جنگل یادبود گردشگران کردستان نیز در همین راستا پیشبینی شده تا حضور گردشگران تنها به بازدید از جاذبههای طبیعی محدود نشود و آنان در حفاظت از این سرمایهها نیز نقش داشته باشند.
مشوقهای گردشگری با رویکرد سبز
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان از طراحی طرح پاسپورت گردشگری سبز خبر داد و اظهار کرد: هدف از این طرح ایجاد انگیزه برای گردشگران و فعالان گردشگری جهت مشارکت در اقدامات مرتبط با حفاظت از طبیعت است.
وی افزود: ارائه برخی تخفیفها و تسهیلات برای بازدید از موزهها، پایگاههای میراثفرهنگی و اماکن تاریخی، طراحی بستههای سفر سبز، معرفی مسیرهای طبیعتگردی و گردشگری روستایی و اعطای گواهی همیار گردشگری سبز از جمله مشوقهایی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
طالبنیا تصریح کرد: توسعه گردشگری سبز نیازمند همراهی همه ارکان این حوزه است و مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، جوامع محلی و بخش خصوصی میتوانند در اجرای این برنامهها نقش مؤثری ایفا کنند.
شناسایی و ثبت میراث طبیعی کردستان
وی یکی دیگر از محورهای تفاهمنامه را حفاظت و مستندسازی میراث طبیعی استان عنوان کرد و گفت: همکاری کارشناسی برای صیانت از آثار طبیعی ثبت ملیشده، شناسایی ظرفیتهای جدید و تکمیل پروندههای ثبت ملی از برنامههای مشترک دو دستگاه خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به ظرفیتهایی همچون درختان کهنسال، پدیدههای زمینشناختی و عوارض طبیعی کمنظیر استان خاطرنشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک میتواند به شناسایی دقیقتر این میراث و برنامهریزی برای حفاظت و معرفی آنها کمک کند.
طالبنیا همچنین بر نقش جوامع محلی در موفقیت گردشگری پایدار تأکید کرد و گفت: رونق بومگردی، حمایت از تولیدات بومی و صنایعدستی و ایجاد بازارچههای محلی در کنار حفاظت از منابع طبیعی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد درآمد و اشتغال در مناطق روستایی دارد.
وی اضافه کرد: استفاده از توان دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، شهرداریها و دهیاریها و همچنین ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی میتواند اجرای طرحهای مشترک را شتاب بخشد.
تشکیل کمیته راهبری مشترک
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان از تشکیل کمیته راهبری مشترک میان دو دستگاه خبر داد و بیان کرد: برنامههای عملیاتی و تقویم سالانه همکاری با توجه به مناسبتهایی از جمله هفته منابع طبیعی، هفته محیطزیست، هفته میراثفرهنگی و هفته گردشگری و همچنین نوروز و جشنوارههای بومی و محلی تدوین خواهد شد.
طالبنیا گفت: برگزاری جشنواره سالانه گردشگری سبز کردستان و معرفی گردشگر سبز سال، اقامتگاه سبز سال و حامی منابع طبیعی سال از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این تفاهمنامه است.
وی همچنین استفاده از فناوریهای نوین برای ثبت و پایش نهالهای کاشتهشده را مورد اشاره قرار داد و افزود: این اقدام میتواند امکان ارزیابی دقیقتر طرحهای درختکاری و میزان ماندگاری آنها را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون توجه به ظرفیت زیستمحیطی امکانپذیر نیست، گفت: هدف از این همکاری ایجاد تعادل میان بهرهبرداری گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی است تا ظرفیتهای استان برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
براساس این تفاهمنامه، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان نیز در شناسایی عرصههای مناسب برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تأمین یا معرفی نهالهای بومی و سازگار با شرایط اقلیمی استان، آموزش تخصصی و طراحی مسیرهای طبیعتگردی با ادارهکل میراثفرهنگی همکاری خواهد کرد.
همچنین طرفین بر استفاده از ظرفیت اعتبارات دولتی، مشارکت بخش خصوصی و منابع مسئولیت اجتماعی برای اجرای طرحهای مشترک تأکید کردهاند.
مطابق مفاد این تفاهمنامه، اجرای طرحهای مشترک منوط به تأمین اعتبار و تصویب برنامه اجرایی هر پروژه خواهد بود و متن تفاهمنامه بهتنهایی تعهد مالی مستقلی برای دو دستگاه ایجاد نمیکند.
این تفاهمنامه با هدف تقویت همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری پایدار، حفاظت از میراث طبیعی و مشارکت اجتماعی به مدت چهار سال میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به امضا رسید.
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