به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ماگدا چمبریارد، مدیرعامل شرکت نفتی پتروبراس برزیل، در نشست با تحلیلگران از احتمال جابجایی رکوردهای تولید نفت این شرکت در سال ۲۰۲۶ خبر داد. وی تأکید کرد که در سهماه دوم سال جاری میلادی، حجم تولید روزانه این شرکت ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر از اهداف از پیش تعیینشده بوده است.
بر اساس اظهارات چمبریارد، میانگین تولید روزانه پتروبراس از ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است، در حالی که پیشبینیهای رسمی بر پایه تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای استوار بود. پتروبراس در بیانیهای تکمیلی اعلام کرد که علیرغم حفظ پیشبینیهای رسمی، تمام توان خود را برای به حداکثر رساندن تولید و عبور از اهداف سالانه به کار میگیرد.
مدیرعامل جدید پتروبراس از زمان انتصاب، راهبرد خود را بر افزایش بهرهوری و کنترل سرعت کاهش تولید در میدانهای نفتی قدیمی متمرکز کرده است. وی خاطرنشان کرد که این جهش تولید علاوه بر تقویت توان صادراتی شرکت، به دلیل سطوح بالای قیمت جهانی نفت، سودآوری بیسابقهای را از محل صادرات نصیب این شرکت بزرگ نفتی کرده است.
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