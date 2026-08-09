  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

رکوردشکنی تولید نفت پتروبراس؛ پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ فراتر رفت

رکوردشکنی تولید نفت پتروبراس؛ پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ فراتر رفت

مدیرعامل شرکت پتروبراس از افزایش بی‌سابقه تولید نفت و صادرات خبر داد و اعلام کرد تولید این شرکت ۲۰۰ هزار بشکه در روز از اهداف تعیین‌شده فراتر است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ماگدا چمبریارد، مدیرعامل شرکت نفتی پتروبراس برزیل، در نشست با تحلیلگران از احتمال جابجایی رکوردهای تولید نفت این شرکت در سال ۲۰۲۶ خبر داد. وی تأکید کرد که در سه‌ماه دوم سال جاری میلادی، حجم تولید روزانه این شرکت ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر از اهداف از پیش تعیین‌شده بوده است.

بر اساس اظهارات چمبریارد، میانگین تولید روزانه پتروبراس از ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است، در حالی که پیش‌بینی‌های رسمی بر پایه تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای استوار بود. پتروبراس در بیانیه‌ای تکمیلی اعلام کرد که علی‌رغم حفظ پیش‌بینی‌های رسمی، تمام توان خود را برای به حداکثر رساندن تولید و عبور از اهداف سالانه به کار می‌گیرد.

مدیرعامل جدید پتروبراس از زمان انتصاب، راهبرد خود را بر افزایش بهره‌وری و کنترل سرعت کاهش تولید در میدان‌های نفتی قدیمی متمرکز کرده است. وی خاطرنشان کرد که این جهش تولید علاوه بر تقویت توان صادراتی شرکت، به دلیل سطوح بالای قیمت جهانی نفت، سودآوری بی‌سابقه‌ای را از محل صادرات نصیب این شرکت بزرگ نفتی کرده است.

کد مطلب 6912121
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها