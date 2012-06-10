همدان میزبان مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا/ شرکت سه ورزشکار همدانی در المپیک 2012

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدی افتخاری در نشستی با اعضای هیئت سنگنوردی همدان افزود: در چهار سال اخیر فعالیت بی نظیری در حوزه کوهنوردی، اسکی و سنگنوردی استان همدان صورت گرفته است.

افتخاری با بیان اینکه همدان قطب کوهنوردی و اسکی کشور شده است، گفت: ساخت پناهگاه یخچال و کرکس اسدآباد، تعمیر و تجهیز پناهگاه میدان میشان و احداث پناهگاه کلاغ لانه در راستای تقویت زیر ساخت های کوهنوردی استان همدان شکل گرفته است.

سالن مجهز سنگنوردی با ارتفاع 24 متر در همدان ساخته شد

سید عبدی افتخاری از ساخت سالن مجهز سنگنوردی با ارتفاع 24 متر برای نخستین بار در کشور در استان همدان خبر داد و گفت: خوابگاه ورزشکاران، فضای اداری و فضای رستوران در ساخت این مجموعه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در تیرماه امسال همزمان با برگزاری مسابقات آسیایی در همدان این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه در چهار سال اخیر معادل 30 سال گذشته برای کوهنوردی استان همدان هزینه شده است، گفت: انرژی زیادی برای پیشرفت کوهنوردی و سنگنوردی استان همدان صرف شده است.

دهکده ورزشی شهید حاج بابایی مریانج راه اندازی شده است

وی با بیان اینکه میزبانی مسابقات مختلف کشوری و بین المللی تاثیرات مثبتی بر روند رشد ورزش استان خواهد داشت، گفت: همدان با داشتن زیر ساخت های مناسب از جمله دهکده ورزشی شهید حاج بابایی مریانج و سالن شش هزار نفری توانایی میزبان مسابقات بزرگ آسیایی، جهانی و بین المللی را دارد.

افتخاری عنوان کرد: با بهره برداری از سالن صخره نوردی همدان همکاری هیئت و فدراسیون برای برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملی افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا 23 تا 25 تیرماه در سالن صخره نوردی همدان برگزار خواهد شد.

امسال 23 پروژه ورزشی در همدان بهره برداری می شود

وی با اشاره به اینکه توسعه ورزش استان همدان و کسب مقام های متعدد آسیایی، جهانی و ملی مرهون استفاده بهینه از زیر ساخت های موجود در ورزش بوده است، ادامه داد: امسال 23 پروژه ورزشی در استان همدان به بهره برداری خواهد رسید.

افتخاری گفت: ورزش همدان در عرصه های مختلف حرفه ای، قهرمانی و همگانی به رشد و بالندگی مطلوبی دست یافته و از برترین های کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی استان همدان به 61 صدم مترمربع افزایش یافته است، گفت: این سرانه با تکمیل پروژه ها به 75 صدم متر مربع خواهد رسید.

هشت مجموعه تخصصی بانوان در استان همدان ساخته می شود

افتخاری با اشاره به اینکه سرانه ورزشی استان همدان روند روبه رشدی دارد، گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان همدان ساخت هشت مجموعه تخصصی بانوان در استان مصوب شد.

وی افزود: این مجموعه های ورزشی اختصاصی بانوان دارای سالن چند منظوره و سکوهای تماشاگران و سالن بدنسازی و استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و رختکن های مجزا است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال بانوان استان همدان از رشته پر طرفدار فوتبال نخستین زمین چمن مصنوعی ویژه بانوان در این مجموعه ‌تعریف شده است.

وی دامه داد : حضور سه ورزشکار همدانی در المپیک 2012 لندن نتیجه پیشرفت ورزش استان در چهار سال اخیر است که این حاصل توجه دولتمردان و مسولان استان و تلاش هیئت های ورزشی و ورزشکاران دارد.

سه ورزشکار همدانی در بازی های المپیک 2012 لندن حضور دارند

سیدعبدی افتخاری افزود: صادق گودرزی در رشته کشتی آزاد، مه لقا جام بزرگ در رشته تیراندازی و آرزو حکیمی در رشته قایقرانی به عنوان سه ورزشکار المپیکی همدان در بازی های المپیک 2012 لندن به شمار می روند.

وی اظهار داشت: رسیدن این سه ورزشکار از دوره مبتدی تا میدان مهم المپیک حاصل برنامه ریزی مطلوب دست اندرکاران ورزش، زحمات مربیان سازنده و تلاش آنها در مسیر موفقیت بوده است.

افتخاری اضافه کرد: استان همدان پیش از المپیک لندن سه ورزشکار المپیکی را در بازی های ملبورن استرالیا و پکن چین اعزام کرده است.