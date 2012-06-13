گلایه کشاورزان سیرکار بشاگرداز عدم حمایت/ سیرچینی کیلویی چهارهزارتومان

به گزارش خبرنگار مهر، عدم برنامه ریزی و حمایت مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان و استان از کشاورزان موجب شد تا سیر ارگانیک بشاگرد در انبارها بماند و بفروش نرسد.

کشاورزان این شهرستان عنوان کردند در صورت عدم فروش محصولشان سالهای آینده دیگر سیر نمی کارند.

کشاورزان بشاگردی که حدود دو دهه است با خشکسالی مواجه هستند و اکثر زمینهای کشاورزی آنان از بین رفته ولی از آنجائیکه سیر ارگانیک بشاگرد نماد کشاورزی این شهرستان است، مردم با تحمل سختی و مشقتهای فراوان 100هکتار از مزارع خود را به کاشت این محصول اختصاص دادند ولی عدم حمایت جهاد کشاورزی از کشاورزان باعث شده تا سیر آنان که حاصل زحمت 9 ماهه کشاورزان در انبار خراب شود و بفروش نرسد.

جمایه علیزاده کشاورز روستای شهرشیب کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام نارضایتی از مسولان جهاد کشاورزی گفت: برای هر هکتار از مزارع سه تن کود شسمایی لازم است که قیمت هر تن کود حیوانی 600 هزار تا 700 هزارریالی عنوان کرد که در طول 9ماه زمان کاشت سه یا چهار میلیون ریال برای هرهکتار از مزارع باید هزینه کرد.

محمد محمدی کشاورز روستای سرحور به خبرنگار مهر گفت: برای آبیاری از مزارع سیر باید روزانه هرلیتر بنزین به صورت ازاد با قیمت 20 هزار ریال خریداری کنیم برای در مدت 9ماه حدود هفت تا هشت میلیون ریال بابد برای ابیاری بابت بنزین هزینه کرد.

وی بیان داشت: با این هزینه بنزین و کود حیوانی و زحمات 9ماهه و پول کارگر، آیا انصاف که سیر بشاگرد که به علت درشتی و مرغوبیت بالا از کیفت بسیار بالایی برخودار است قیمت هر کیلو سیر 20 هزار ریال باشد.

محمد کهوری زاده از کشاورزان شهرگوهران گفت: در سال تولید ملی ما سیر ارگانیگ بشاگرد را تولید کردیم ولی متاسفانه عدم حمایت مسئولان باعث شده این محصول با کیفیت بعد از پیاز در انبار انباشته شود هزاران کیلو آن از بین رفت ولی متاسفانه سیر بی کفیتی چینی کیلویی 40 هزار ریال به فروش میرسد که جای تاسف دارد.

علی زحمتکش کشاورز روستای درشهر اظهارداشت: با بی آبی و خشکسالی، با زحمت فراوان سیر تولید کردیم که متاسفانه عدم حمایت مسئولان موجب شده محصول مان بفروش نرود و در انبار خراب شود.

وی ادامه کرد: اگر امسال مسئولان در این مورد چاره اندیشی نکنند ما دیگر در سالهای دیگر با این همه مشکلات وکم ابی دیگر سیر نمی کاریم.

همچنین محمد رئیسی رئیس جهاد کشاورزی شهر ستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم فروش محصول سیر ارگانیک در شهرستان بشاگرد و نارضایتی کشاورزان این شهرستان، بیان داشت: 600 تن سیر ارگانیک از 100هکتار از مزارع شهرستان بشاگرد باعملکرد 10تن در هکتار برداشت شد.

وی گفت: سیربشاگرد سیر ارگانیک و فاقد هرگونه کود شیمایی است، دارای مرغوبیت بسیار عالی و رتبه نخست در استان دارد. قیمت تمام شده هر کیلو سیر در شهرستان بشاگرد دو هزار تا دو هزار 500 تومان است.