به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زندگی و زمانه آذر فخر» اثر امین حق‌ره توسط نشر نی روانه بازار کتاب شد.

بر اساس این خبر، آذر فخر زندگانی پرفرازونشیبی داشت؛ درآمیخته با شکست‌های صعب و پیروزی‌های بزرگ. زنی بود قوی، با اراده و عزتمند. شیفته دانستن بود و گام برداشتن در راه‌هایی تازه. کار معلمی، کار در کانون اصلاح و تربیت، کار در بیمارستان سانترال (نقاهتگاه بیماران صعب‌العلاج سرطانی) و پررنگتر از همه، کار در عرصه بازیگری تئاتر و تلویزیون، را همزمان در سطوح عالی تجربه کرد.

«زندگی و زمانه آذر فخر» روایتی مفصل، صریح و شخصی از زندگی یکی از زنان تأثیرگذار ـ اما کمتر دیده‌شده ـ تئاتر و تلویزیون ایران است؛ بازیگری که تجربه زیستش میان صحنه، خانواده، سیاست، مهاجرت، فقر، مبارزه، آموزش و کار اجتماعی منتشر شده و به سندی کمیاب از تاریخ فرهنگی و اجتماعی بدل شده است. این کتاب حاصل سال‌ها گفت‌وگو، پیگیری، بازنویسی و تدوین امین حق‌ره است؛ گفت‌وگویی طولانی و دشوار که به‌واسطه بیماری، مهاجرت، پراکندگی خاطرات و فراز و فرودهای روحی راوی، بیش از ده سال طول کشیده است.

کتاب با روایت اول‌شخص تدوین شده و حاصلِ بازنویسی دقیقی است که تلاش می‌کند لحن و نگاه آذر فخر را ـ با همان صداقت، زخم‌ها، پرسش‌ها و طنز تلخش ـ حفظ کند. بخش‌های اولیه زندگی او از بندر انزلی و خانواده بزرگ اما درگیر بحران‌ها آغاز می‌شود و سپس به آشنایی‌اش با تئاتر، نقش‌هایش، مسیر تحصیل، مهاجرت، کار در کانون اصلاح و تربیت، حضور در پروژه‌های فرهنگی، همکاری با نام‌هایی چون سعید سلطان‌پور، شاملو، آیدا، بیضایی، تقوایی، جعفری، فنی‌زاده و بسیاری دیگر می‌رسد. کتاب در ادامه به سال‌های مهاجرت، پناهندگی، کار برای بقا، تجربه دوری از صحنه، و بازاندیشی او درباره هنر و زندگی می‌پردازد.

این کتاب را نشر در ۴۴۴ صفحه با ۷۶۰ هزار تومان منتشر کرده است.