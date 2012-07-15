بازدید مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمود زاده بعد از ظهر یکشنبه با حضور در دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در اردبیل، ضمن دیدار با نماینده و کارکنان از نحوه جمع آوری و پوشش خبر، ارسال اخبار، سایت استانی و بخشهای مختلف خبری خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی در این دیدار دو ساعته با اشاره به تعامل مثبت آموزش و پرورش استان با خبرگزاری مهر تصریح کرد: نشریات و مطبوعات محلی بویژه خبرگزاریها به دلیل آگاهی و شناخت مشکلات هر منطقه می توانند با زبان قلم، ضمن نقد این مشکلات و بیان راهکار، شاه راهی برای توسعه جامعه باشند.

محمودزاده آموزش و پرورش را از مهمترین ارکان تربیتی جامعه خواند و افزود: رسانه ها یکی از اصلی ترین بازوهای کمکی آموزش و پرورش در تحقق این نقش هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه رسانه و مطبوعات با اطلاع رسانی به موقع و صریح رویدادها می توانند در فرهنگ سازی نقش مهمی ایفا کنند، تاکید کرد: تعامل با مطبوعات در جهت توسعه برنامه های پیش بینی شده و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی مهم و ضروری است.

توسعه نظام آموزشی در گرو شفاف سازی است



مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین ارتباط مدوام مسئولان با رسانه و مطبوعات را ضروری خواند و یادآور شد: توسعه نظام آموزشی در گرو شفاف سازی اطلاعاتی است و رسانه و آموزش زمانی می توانند در جهت تعالی یک جامعه همگام باشند که با شفاف سازی موضوعات مختلف اطلاعات درست را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

محمود زاده نقش خبرگزاری مهر اردبیل را در تحقق این مهم مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: خبرگزاری مهر با توجه ویژه به موضوعات مختلف بویژه فرهنگی و آموزشی، درج به موقع اخبار و گزارشهای تحلیلی توانسته در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع خبری مطبوعات محلی، روزنامه های سراسری و سایتهای معتبر خبری تبدیل شود.

افزایش ظرفیت نقد پذیری راه توسعه را هموار می کند

این مسئول با اشاره به جایگاه ویژه نقد در مطبوعات، نقد سالم و کارشناسی را ابزاری برای توسعه عنوان کرد و گفت: لازم است مطبوعات به جای تمرکز به رپرتاژ آگهی، رسالت حرفه ای خود را به جای آورده و قلم نقادانه در حوزه های مختلف اجتماعی به دست گیرند.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر مطبوعات استان تصریح کرد: تا زمانی که خبرنگار فقط به نیت رپرتاژ در جلسات حضور یابد با اخلاق و رسالت حرفه خود بیگانه است و نمی توان وی را خبرنگار نامید.

محمود زاده وظیفه مسئولان در افزایش ظرفیت نقد پذیری خود را مسئولیتی خطیر عنوان کرد و افزود: اداراتی که به مداحی مدیران خود متمرکز شده اند و خبرنگار را با آگهی می شناسند با کاربرد و قابلیت نقد و وظیفه اصلی مطبوعات بیگانه اند.

وی افزود: آموزش و پرورش استان جزو دستگاه های نادری است که در سالهای اخیر بحث رپرتاژ آگهی را حذف کرده و به این شیوه رسانه مسئول را از رسانه غیر مسئول بازشناخته است.

این مسئول متذکر شد: در صورتی که نقد عادلانه در مطبوعات درج شود مسئولان می توانند ضعفهای حوزه فعالیت خود را شناسایی کرده و از سویی خود را نسبت به افکار عمومی پاسخگو بدانند.

مطبوعات متعهد نقطه عطف تحولات اجتماعی هستند

سرپرست دفتر خبرگزاری مهر در استان اردبیل نیز در این دیدار با تاکید به جایگاه ویژه مطبوعات در تنویر افکار عمومی افزود: تاریخ نشان داده است مطبوعات مسئول و متعهد توانسته اند در شکل گیری تحولات مهم اجتماعی تاثیرات غیر قابل انکاری بگذارند.



محمد میرزایی ناطق تصریح کرد: آموزش و پرورش از جمله حوزه هایی است که به منظور تحقق سیاستهای خود لازم است در ارتباط مستقیم و با رسانه ها باشد.

وی افزود: در حال حاضر برخی دستگاههای اجرایی استان تعاملات بسیار اندک و محدودی با رسانه ها دارند و این موضوع موجب شده مدیران از نقش رسانه در پیشبرد کیفی برنامه های خود غفلت کنند.

میرزایی تاکید کرد: تعامل دو سویه ادارات و مطبوعات تنها در صورتی محقق خواهد شد که روحیه نقد پذیری مدیران بهبود یافته، نظرات مخالف و انتقادهای مطبوعات به درستی پاسخ داده شود.

وی نقش مسئولان روابط عمومی را در تحقق این مهم یادآور شد و عنوان کرد: تجربه نشان می دهد در صورتی یک اداره تعامل سازنده با رسانه دارد که بخش روابط عمومی آن به درستی و با تخصص و تبحر کافی ایفای نقش کند.