به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری بعدازظهر شنبه در نشست هم‌افزایی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش در استان اردبیل اظهار کرد: همه سازمان‌ها و مجموعه‌های فرهنگی فعال در حوزه کودک و نوجوان برای دستیابی به اهداف تربیتی، باید به صورت یکپارچه و به دور از تک روی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در اجرای برنامه‌های کاربردی فرهنگی در کنار مراکز کانون خواهد بود، گفت: لازم است برای فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی برنامه‌ریزی سالانه انجام گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: آموزش و پرورش استان از برنامه‌هایی که در مسیر پیشرفت تحصیلی و پرورشی دانش‌آموزان قرار داشته باشند، استقبال می‌کند و در جلسه شورای معاونان اداره کل نیز هم‌گرایی و استفاده از برنامه‌های کانون پرورش فکری اشاره و تاکید خواهیم کرد.

جلیل فتحی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی و تجهیز مدارس در مناطق مختلف استان در دستور کار اداره کل نوسازی قرار دارد، گفت: کارشناسان برای ارائه مشاوره‌های فنی و نظارت در پروژه‌های عمرانی کانون آمادگی لازم دارند.