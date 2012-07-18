به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در مورد دیدار تیمش برابر تراکتورسازی در هفته نخست لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی برای هر دو تیم سخت است و هر دو تیم به فکر پیروزی هستند تا لیگ را با موفقیت آغاز کنند. البته میزبان و میهمان بودن برای‌مان مهم نیست زیرا همه زمین‌ها، زمین خودمان بوده و سعی داریم در هر مسابقه امتیاز لازم را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه بی‌صبرانه چشم انتظار شروع لیگ است، خاطرنشان کرد: قصد داریم لیگ را با موفقیت آغاز کنیم تا در مسیر رسیدن به اهداف تاکتیکی‌مان موفق باشیم. همچنین امیدوارم تلفیق تجربه و انگیزه جوانی باعث شود در وهله اول نتیجه خوبی نسبت به سال گذشته کسب کرده و در نهایت با اتحاد و یکپارچگی بین نفرات، نیم نگاهی به کسب سهیمه آسیایی هم داریم.

سرمربی تیم سایپا مسئولیتش در این فصل را بسیار سنگین دانست و افزود: زمانیکه سرمربی نفت آبادان بودم، بعد از 30 سال موفق شدم به همراه این تیم استقلال را در ورزشگاه آزادی شکست دهم، همان مسابقه‌ای که بعد از بازی فیروز کریمی بازیکنان استقلال را دواند. امسال هم می‌خواهم با تیم خود نتایج خوبی را کسب کنم اما همه این موارد بستگی به انگیزه بازیکنان دارد.

وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: سعی کردم بازیکنانی را جذب کنم که انگیزه خیلی بالایی داشته و تلاشی مضاعف و فراتر از وظیفه خود در زمین ارائه کنند. من امیدوارم این اتفاق امسال توسط کادر فنی و بازیکنان رخ دهد و خیلی دوست دارم این حس که بازیکنان موفق‌تر و قوی‌تر از فصل گذشته در مسابقات حضور یابند در بین بازیکنان شکل بگیرد.

تقوی با بیان اینکه مکلف به انجام کلیه امورش با تمام قدرت است تا سایپا در این فصل نتایج خوبی را کسب کند، در پایان در مورد برگزار نشدن جام حذفی گفت: برگزار نشدن جام حذفی تصمیم درستی نیست زیرا در قالب این مسابقات بازیکنان گمنام و تیم های دسته دو و یک می توانند خود را بیشتر به فوتبال عرضه کنند، پس بهتر است مسئولان این رقابتها را لغو نکنند.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سایپا البرز در هفته نخست رقابت‌های دوازدهمین دوره لیگ برتر ساعت 20:15 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می‌شود.