طنز چالشی "پیاز داغ" از شبکه استانی همدان پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میسر با بیان اینکه امسال هجدهمین دوره مسابقات بزرگ قرآنی، روشنی بخش محفل خانه‌های روزه‌داران دارالمؤمنین همدان خواهد بود، عنوان کرد: در این ماه برنامه "ضیافت" نیز هر شب از ساعت 20 از سیمای مرکز همدان به مدت یک ساعت پخش می‌شود.

وی گفت: در این برنامه علاوه بر بهر‌ه‌گیری از کارشناسان، سنت های شهرستا‌ن‌های استان همدان در ماه مبارک رمضان مرور و به مساجد استان همدان نیز سرکشی می‌شود.

میسر با بیان اینکه رسانه استانی همدان در برنامه‌های این ماه‌، پخش قرائت قرآن کریم و دعاهای ماه مبارک رمضان را در دستور کار خود دارد، گفت: این برنامه‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که روزه‌دارانی که هنگام نماز صبح در مساجد حضور می‌یابند، پس از بازگشت از برنامه‌های رادیو بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه پس از اذان و نماز‌، برنامه تلاوت قرآن از سیمای مرکز همدان پخش می‌شود، گفت: جمع‌خوانی قرآن نیز هر روز بعد از ظهر از شبکه استانی سیما و از شبکه ملی شما پخش می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان عنوان کرد: ویژه برنامه‌های سیما در هنگام افطار به مدت 60 دقیقه و هنگام سحر 90 دقیقه خواهد بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ویژه برنامه‌های شب‌های قدر نیز به صورت زنده از شبکه استانی همدان پخش می‌شود.

میسر گفت: جمع‌خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان با عنوان " سابقون" و به صورت زنده از شبکه همدان با همکاری دارالقرآن الکریم در مدت 30 روز از مسجد جامع همدان پخش خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های معاونت اطلاعات و اخبار نیز گفت: این معاونت با پیش‌بینی تهیه گزارش‌های پیوسته از مساجد و گزارش‌های خبری و تولیدی ویژه با محوریت پزشکی و تغذیه، احکام، مراسم‌ ویژه مذهبی و آیینی و سنت‌های خاص شهرستان‌ها در ماه ضیافت الهی و پوشش خبری مراسم شب‌های قدر و طرح اکرام ایتام در ماه مبارک برنامه خواهد داشت.

مدیرکل شبکه استانی همدان افزود: معاونت صدای مرکز همدان نیز برنامه‌های ویژه‌ای را در ماه مبارک رمضان تدارک دیده تا حلاوت این روزها را برای شنوندگان روزه‌دار خود دو چندان کند.

حسین میسر گفت: "قبول حق" هر روز پیش از اذان مغرب به مدت 90 دقیقه از شبکه استانی صدا پخش می‌شود.

وی "بر بال سحر" را از برنامه‌های دیگر شبکه استانی صدا بیان کرد و گفت: این برنامه ویژه سحر است و هر بامداد تا بعد از اذان صبح برای شنوندگان دعاهای سحر، گزارش، حکایت و سخنان کارشناسان مذهبی را پخش می‌کند.

میسر افزود: "رادیو محله" هر روز مراسم ختم قرآن را در محلات همدان پخش کند و در برنامه‌های "صبح الوند"و "باغ زندگی" که دو برنامه رادیویی پر مخاطب و اجتماعی است به موضوعات و ابعاد گوناگون در ماه رمضان پرداخته می شود.

وی گفت: ساخت برنامه رادیویی "تمثیل و مثل" نیز در معاونت صدای مرکز همدان با رویکردی مذهبی از دیگر برنامه‌های رادیوست که به بیان قصه و پند‌های عرفانی اسلامی متناسب با حال و هوای ماه میهمانی خدا می‌پردازد.