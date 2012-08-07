حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی‌مقدم، رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی های شب قدر گفت: برای لیلة‌‌القدر معانی و مطالب مختلفی ذکر شده است؛ ازجمله‌ شب تعبیر علوم یا شب اندازه‌گیری روزی‌ها و ارزاق و شب نزول قرآن که در سوره‌های بقره و قدر به این مطلب اشاره شده است. چون شب قدر، شب نزول قرآن است آنرا به عنوان لیلة‌القدر خوانده‌اند.

وی افزود: یک احتمال این است که شب قدر به این دلیل به این نام نامیده شد، چون تمام مقدرات بندگان خدا در این شب تعیین می‌شود، یک وجه تسمیه دیگر این است که چون فرشتگان خداوند در این شب به زمین نازل می‌شوند در آن شب، به قدری فرشتگان به زمین می‌آیند که زمین برای آنها تنگ می‌شود.

یوسفی مقدم در ادامه سخنانش تصریح کرد: سومین احتمال این است که طاعات و عبادات بندگان خدا در شب قدر ارزش بسیاری پیدا می‌کند، البته طاعات و عبادات بندگان در ماه مبارک رمضان از ارزش و اهمیت زیادی دارد، اما طاعات و عبادات در این شب ارزش و اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، یعنی «شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است»، گفت: اگر انسان یک آیه قرآن در شب قدر بخواند، برابر با هزار آیه است. دیگر اینکه به این دلیل این شب را شب قدر خوانده‌اند که کتاب یا عظمت قرآن کریم در این شب بر پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و به وسیله فرشته بزرگ خداوند جبرئیل امین نازل شده است.

این محقق و کارشناس قرآن با بیان اینکه از آیات دوم، سوم و چهارم سوره مبارکه دخان قرآن کریم استنباط می‌شود که شب قدر شب تعیین مقدرات انسان است، گفت: مضمون این آیات این است که «وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةٍ مُّبَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ، فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ»، یعنی «سوگند به کتاب روشنگر، [که] ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم، در آن [شب] هر [گونه] کارى [به نحوى] استوار فیصله مى‏یابد»، آنچه خداوند به عنوان امر برای بندگانش در نظر گرفته است در این شب تقدیر می‌شود.

وی تصریح کرد: امر در این آیه به معنای آن نظر، دستور و قضای الهی است که از حالت قضا به حالت تقدیر عوض می‌شود، یعنی اگر قرار است که به طور مثال شخصی در دنیا نماند، در چه ساعت و چه زمانی از دنیا می‌رود و اگر قرار است فردی در دنیا بماند در این شب تعیین می‌شود و یا چگونگی و مقدار ثروت و یا دانشی که فرد در آن سال به دست می‌آورد، مشخص می‌شود.