مسابقات شطرنج جام رمضان یزد با قهرمانی معین لطف خانی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج جام رمضان با حضور ۲۵شرکت کننده طی پنج روز در محل هیئت شطرنج استان یزد برگزارشد.



در این مسابقات معین لطفعلی خانی به مقام اول دست یافت و رسول دهقان و محمد مهدی سلیمی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.



در رده زیر ۱۰سال مبین جامع و در رده زیر ۱۲سال امیر عباس ملکی در صدر قرار گرفتند که هدایایی از طرف هیئت شطرنج استان به آنها اهدا شد.



در بخش بانوان نیز مهناز مسرت تکتم طباطبایی و فهیمه رضایی به ترتیب به مقام اول تا سوم دست یافتند.



در این مسابقات چهارنفر از نابینایان نیز حضور داشتند که سید محسن طباطبایی با پوئن شکنی بهتر در صدر و هدایایی به آن اهدا شد.



سرپرستی کل این مسابقات را وحیده صوابیه و داوری را منصور دهقان بر عهده داشتند.



حضور رکابزنان پیشگامان کویر یزد در دومین مرحله لیگ برتر کورسی در مواد پیست



رکابزنان پیشگامان کویر یزد از 23 مرداد ماه در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد پیست پا به رکاب می شوند.



دومین مرحله از رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد پیست، از 23 مرداد ماه به مدت سه روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تحت عنوان "جام رمضان" از ساعت 21 الی 24 برگزار می شود که تیم پیشگامان کویر یزد نیز با حریفان خود به رقابت میپردازد.

بازیکنان جدید تیم فوتبال فولاد یزد مشخص شدند



تیم فوتبال فولاد یزد یکی از نمایندگان استان در لیگ دسته اول فوتبال کشور 11 بازیکن جدید را امسال به صلاحدید کادر فنی به جمع خود اضافه کرد.



سیروس سنگچولی دروازه بان فصل گذشته فجرسپاسی شیراز، محمد قدرتی پور دروازه بان تیم ملی جوانان، محمد ورنکش مدافع فصل قبل استیل آذین، محمد طاهری هافبک راست گل گهرسیرجان، مرتضی مولایی هافبک چپ استیل آذین، حکمت فولادوند مدافع چپ تیم گل گهر سیرجان، علی جدیدی مدافع میانی شهرداری بندرعباس، سیدهادی موسوی مدافع تیم شیرین فراز کرمانشاه، مهران درویش بازیکن فصل قبل تربیت یزد، حسین پور صف شکن بازیکن سپیدرود رشت و آقای گل لیگ دسته دو و کاظم صابر مهاجم خود که نیم فصل دوم فصل قبل رابه صورت قرضی در تیم گسترش فولاد تبریز سپری کرده بود بازیکنانی هستند که در فصل جدید به این تیم ملحق شده اند.



گفتنی است، باشگاه فولاد یزد در لیست بازیکنان خود برای جذب بازیکن جدید هنوز جا دارد که این امر با تایید کادر فنی و توافق مدیران باشگاه در ادامه فصل و در جهت برطرف کردن کمبودها و تقویت نقاط قوت تیم صورت خواهد گرفت.