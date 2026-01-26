امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۱ هزار نفر در ۷۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، در تشریح این خبر افزود:در مجموع ۲۵۶ مورد حادثه به وقوع پیوست که این عملیات‌ها، ۹۳۹ نفر از نیروهای امدادی در قالب ۳۱۲ تیم عملیاتی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی همچنین از نجات ۹۲۴۰ نفر در قالب ۳۰۵۱ دستگاه خودرو در حوادث طبیعی خبر داد. علاوه بر این، ۹۱۱ نفر اسکان اضطراری داده شدند و ۵۴۸ نفر به اماکن امن منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: تعداد ۹۰۸ نفر از افراد آسیب‌دیده اقلام اضطراری دریافت کردند و همچنین ۹۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کبادی تصریح کرد: در این مدت ۳۶ نفر به صورت سرپایی درمان، و ۱۱ نفر نیز توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات فنی شدند.این عملیات‌ها شامل رهاسازی خودروها، اسکان اضطراری، انتقال افراد به اماکن امن و توزیع اقلام اضطراری بوده است.

محمدحسین کبادی در پایان خاطرنشان کرد که تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در حالت آماده‌باش و آماده‌ ارائه خدمات امدادونجات به هموطنانمان هستند.