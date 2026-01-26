به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر دوشنبه در دیدار با دادستان شهرستان دیلم، با قدردانی از حمایتها و نگاه همراه دستگاه قضایی اظهار کرد: خوشبختانه با تعامل سازنده میان بخشداری و دادستانی، زمینه اجرای بهتر برنامهها و پیگیری مطالبات مردمی در بخش امام حسن فراهم شده است.
بخشدار امام حسن افزود: همراهی مجموعه قضایی، پشتوانهای مهم برای مدیران اجرایی است و این همافزایی موجب شده در مدت اخیر شاهد اقدامات مثبت و اثرگذار در حوزههای مختلف در سطح این بخش باشیم.
وی با اشاره به تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردم تصریح کرد: رضایتمندی شهروندان مهمترین هدف مجموعه مدیریتی بخش است و تحقق این هدف بدون هماهنگی و حمایت نهادهای مختلف، بهویژه دستگاه قضایی، امکانپذیر نیست.
در این دیدار، دادستان شهرستان دیلم نیز ضمن تقدیر از تلاشها و پیگیریهای بخشدار امام حسن، بر تداوم همکاری و حمایت دادستانی از اقدامات قانونی و توسعهمحور در راستای خدمترسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.
نظر شما