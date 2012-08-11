به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با استقرار ساختار جدید آموزشی و تربیتی اهداف آموزش دبستانی محقق شده و دوره آموزش عمومی نیز افزایش می یابد.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان به اهداف تغییر ساختار جدید آموزشی و تربیتی اشاره کرد و ادامه داد: فراهم آوردن زمینه تحول بنیادین و ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش، متناسب سازی ساختار نظام آموزشی با مراحل رشد و ویژگی های سنی و روانی دانش آموزان و افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش و پرورش از مهمترین این اهداف است.

ساکی یادآور شد: ایجاد هماهنگی و همخوانی ساختار با مراحل رشد و یادگیری، افزایش طول مدت دوره آموزشی اجباری از هشت سال به 9 سال و کمک به افزایش ماندگاری دانش آموزان دوره ابتدایی با افزایش طول دوره تحصیلی ابتدایی از پنج سال به شش سال از دیگر ویژگی های ساختار نظام آموزشی جدید است.

وی شروع تحصیل رسمی و اجباری از شش سالگی و ساختار دو مرحله ای ابتدایی و متوسطه را از دیگر اهداف و ویژگی های ساختار نظام آموزشی تربیتی 3-3-6 عنوان کرد و گفت: این ساختار با دلالت های بعضی از روایات اسلامی ناظر بر فرآیند تربیت همخوانی بیشتری دارد.

فعالیت سه هزار واحد آموزشی در ساختار جدید

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای اجرای ساختار جدید نظام آموزشی و تربیتی سه هزار واحد آموزشی و مدرسه در سال تحصیلی جدید فعال می شود.

ساکی افزود: در این راستا بیش از 270 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از سراسر استان در 12 هزار کلاس آموزشی مشغول به ادامه تحصیل بر اساس ساختار جدید می شوند.

وی ادامه داد: در ساختار جدید آموزشی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به بحث ورزش نیز نگاه ویژه ای شده است به طوری که دانش آموزان در مقطع دوم ابتدایی با ژیمناستیک، در مقطع سوم ابتدایی با شنا و در مقطع چهارم ابتدایی با طناب زنی آشنا می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: دانش آموزان در مقطع پنجم ابتدایی آموزش تنیس روی میز و در مقطع ششم نیز با دو میدانی آشنا می شوند که این فعالیت ها در استعدادیابی دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی نقش مهمی دارد.

نسبت معلم به دانش آموز در کردستان یک به 9 است

ساکی در ادامه سخنان خود گفت: خوشبختانه در نظام آموزشی استان کردستان از لحاظ نیروی انسانی و فضاهای آموزشی کمبودی وجود ندارد.

وی افزود: نسبت معلم به دانش آموز در مدارس استان کردستان یک به 9 است و در بسیاری از مناطق آموزشی نیز با افزایش نیروهای آموزشی مواجه شده ایم که در شهرستان های دیگر ساماندهی می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در پایان سخنان خود اظهار داشت: برای آغاز سال تحصیلی 92-91 بر اساس ساختار آموزشی جدید کمبود 139 کلاس آموزشی در سطح استان مشاهده شد که 91 کلاس جدید احداث و 48 کلاس نیز با جابجایی مدارس آماده شده است.