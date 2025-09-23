به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس در استان کردستان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامی‌داشت سالگرد دفاع مقدس، از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش استان کردستان برای آماده‌سازی مدارس و فراهم آوردن شرایطی مناسب برای آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد.

مظفر در این مراسم با قرائت پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گفت: سال تحصیلی جدید، نقطه عطفی در تحول نظام تعلیم و تربیت کشور است و در این مقطع، دولت چهاردهم با نگاه ویژه به ارتقا کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی، تمام ظرفیت‌های خود را برای حمایت از وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته است.

وی در ادامه به لزوم توجه به تربیت دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مدرسه باید کانونی برای پرورش دانش‌آموزانی باشد که با ترکیب علم و ایمان، آینده کشور را بسازند و معلمان و مدیران نقش کلیدی در این فرآیند دارند و باید با ایجاد فضای سالم و خلاقانه آموزشی، زمینه بروز استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کنند.

خانواده در کنار مدارس به تربیت نسل آینده ساز کشور بپردازد

مظفر همچنین بر نقش مهم خانواده‌ها در فرآیند تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید در کنار مدارس، به تربیت نسل آینده‌ساز کشور بپردازند و مشارکت فعال والدین در امور مدرسه می‌تواند به ارتقا کیفیت آموزشی و تربیتی کمک کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران در ادامه به رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، به ویژه شهیدان معلم و دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: شهیدان معلم و دانش‌آموز، با فداکاری‌های خود برای حفظ آزادی و استقلال کشور جان فشانی کردند و یاد و خاطره این عزیزان باید همواره در دل‌های ما زنده بماند و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر پیشرفت کشور باشد.

مظفر همچنین به اقدامات صورت گرفته در استان کردستان برای تأمین امکانات آموزشی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌های مدیران آموزش و پرورش استان، تمامی دانش‌آموزان، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق، به کلاس‌های درس و کتاب‌های آموزشی دسترسی دارند و این دستاورد با تلاش شبانه‌روزی تمامی همکاران در استان به دست آمده است.

وی در پایان ضمن تجلیل از مجاهدت‌ها و دلاوری‌های نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، از حمایت‌های رئیس‌جمهور محترم و مقامات کشور قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همگانی، آینده‌ای درخشان و پرامید برای ایران اسلامی رقم زده شود.

مظفر همچنین از مردم شریف استان کردستان به خاطر مهمان‌نوازی و همراهی با مسئولین آموزش و پرورش تقدیر کرد و یاد شهدای معلم و دانش‌آموز را گرامی داشت.