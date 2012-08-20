برترین شطرنج بازان جام رمضان خراسان شمالی مشخص شدند

علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای شطرنج جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 61 شطرنج باز از شهرستانهای مختلف استان به میزبانی شیروان و در محل خانه شطرنج این شهر برگزار شد.
وی با بیان اینکه این رقابتها در 9 دور و به روش سویسی برگزار شد، افزود: دوشنبه شب با برگزاری دورهای هشتم و نهم، این رقابتها به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.
ملکی اظهار داشت: در پایان دور نهم و در رده بندی کلی مازیار باقری با کسب 8 امتیاز به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.
وی اضافه کرد: سعید یوسفی با 7.5 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و محمد قاسمی نیز با 7 امتیاز به مقام سومی بسنده کرد.
این مسئول تصریح کرد: همچنین ساسان رازیان با 7 امتیاز و به دلیل اختلاف در پهن شکنی با نفر سوم و علی وطن دوست نیز با 6.5 امتیاز به ترتیب در ردههای چهارم و پنجم این دوره از رقابتها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: در رده بندی رقابتهای رده سنی پیشکسوتان نیز حشمت الله پروانلویی، نقی انتخابی و اکبر قناد به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
ملکی اظهار داشت: در رده سنی زیر 16 سال محمد مهدی قویدل در جایگاه نخست ایستاد، علیرضا دنیایی دوم شد و حسام الدین محمودیان نیز به مقام سوم رسید.
وی افزود: در رده سنی زیر 14 سال امیر ایزی، مهدی معصوم و پارسا لطیفی به عناوین اول تا سوم دست یافتند.
این مسئول اضافه کرد: در رده سنی زیر 12 سال نیز امین ملکی، حامد قربانیان و مهدی بینایی به ترتیب در ردههای اول تا سوم جای گرفتند.
وی تصریح کرد: در رده سنی زیر 10 سال مهدی باغداران به مقام قهرمانی دست یافت، محمدابراهیم حسینی دوم شد و علیرضا خسروی نیز در جایگاه سوم ایستاد.
ملکی عنوان کرد: در رده سنی زیر 8 سال نیز پویا داورپناه و مهدی نیکدل به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.
رئیس هیئت شطرنج شهرستان شیروان گفت: رقابتهای شطرنج جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 61 شطرنج باز از شهرستانهای خراسان شمالی به میزبانی شیروان برگزار شد و دوشنبه شب نیز با معرفی نفرات برتر در ردههای سنی مختلف به کار خود پایان داد.
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