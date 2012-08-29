کشف اشیای تاریخی در مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی اصغر عقیلی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بنا به گزارشات واصله از سوی منابع و مخبرین این یگان، مبنی برحمل و نگهداری یک محموله اشیای تاریخی و فرهنگی در منزل یکی از ساکنین روستای عباس آباد مینودشت، 5 قلم اشیای اصل و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی کشف شد.

وی افزود: دو عدد سه پایه سفالی به رنگ خاکستری ، کاسه دسته دار به رنگ خاکستری، ظرف سفالی کسردار به رنگ خاکستری و سبو یا کوزه سفالی به رنگ قرمز از اشیای مکشوفه هستند.

وی خاطر نشان کرد: با تشکیل پرونده مقدماتی یک متهم دراین بازرسی دستگیر و اشیای مکشوفه تحویل پلیس آگهی شهرستان مینودشت شد.

عقیلی در پایان اذعان داشت: مامورین یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان، با سرکشی های مداوم و پی درپی، ضمن حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، متخلفین و متجاوزین را شناسایی کرده و در پاسداری هر چه بیشتر از مواریث این استان همت می گمارند.