هادی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مستمر ادارهکل دامپزشکی استان اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در ستاد ادارهکل و ادارات دامپزشکی شهرستانهای بندرانزلی و آستارا، روند صدور مجوزهای مربوط به واردات و ترخیص نهادههای دامی بدون هیچگونه وقفهای دنبال میشود.
وی افزود: هدف اصلی از این اقدامات، دسترسی بهموقع دامداران و مرغداران به نهادههای دامی سالم و باکیفیت و ایجاد اطمینان خاطر در زنجیره تولید محصولات دامی است.
مدیرکل دامپزشکی استان گیلان با اشاره به نقش راهبردی نهادههای دامی در تأمین امنیت غذایی پایدار تصریح کرد: نظارت دامپزشکی بر واردات نهادهها صرفاً یک اقدام اجرایی نیست، بلکه بخشی از سیاستهای حاکمیتی کشور برای حفظ سلامت جامعه، تداوم تولید و مدیریت ریسکهای بهداشتی در زنجیره تأمین غذا به شمار میرود.
بابایی با بیان اینکه فرآیندهای اداری با همکاری دستگاههای مرتبط تسریع شده است، گفت: با تعامل و هماهنگی مناسب میان دامپزشکی، گمرک، سازمان استاندارد و شرکت پشتیبانی امور دام، مراحل نمونهبرداری، بررسی اسناد و صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام شده و نهادهها بدون معطلی وارد سیلوها و انبارهای کشور میشوند.
وی در پایان از واردکنندگان نهادههای دامی خواست اسناد و مدارک بهداشتی مورد نیاز را بهصورت کامل و در زمان مقرر ارائه کنند تا فرآیند ترخیص مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور، با دقت و سرعت انجام شود.
نظر شما