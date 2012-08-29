طرح نامه بررسی آثار هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت استان مرکزی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاران دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها طرح نامه ای با عنوان "بررسی آثار اجرای قانون در بخش صنعت استان" تهیه کردند که در آن به زوایای اجرای قانون در بخش صنعت استان پرداخته می‌شود.

وی افزود: این طرح نامه با تصویب و تامین اعتبارات لازم در جلسات ستاد هدفمند کردن یارانه های استان مرکزی عملیاتی می شود.

تهیه گزارشات ماهانه به دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه های استان مرکزی با اشاره به عملکرد دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها در استان مرکزی ادامه داد: دبیرخانه ستاد هدفمند کردن یارانه های استان مرکزی عملکرد مطلوبی از ابتدای تشکیل داشته است و گزارشات آن به صورت ماهانه به دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی ارسال می شودد.

میرزاخانی با اشاره به اهم اقدامات این دبیرخانه در سال 90 و پنج ماهه نخست سال جاری، گفت: اخذ گزارش های مستمر از میزان برداشت فرآورده های نفتی استان از شرکت پخش فرآورده های نفتی و انتقال آن به مراجع ذیربط از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان مرکزی در این مدت است.

عملکرد فرآیندسازی قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی

وی افزود: همچنین این دبیرخانه گزارش فعالیت دستگاه های اجرایی استان در خصوص عملکرد فرآیندسازی قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی موضوع مواد 1 و 4 قانون را در مراحل قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را جمع آوری و در جلسات ستاد هدفمند کردن یارانه های استان با حضور استاندار مرکزی مورد بررسی قرار داده است.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه های استان مرکزی با بیان این که این دبیرخانه تمامی آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها را از طریق مکاتبه و درج در پورتال سازمان به اعضاء ستاد استانی هدفمندی یارانه ها و همچنین شهروندان محترم اطلاع رسانی نموده است گفت: ایجاد لینک اخبار و اطلاعات مربوط به هدفمندی یارانه ها در پورتال سازمان امور اقتصادی و دارائی استان به منظور اطلاع رسانی به شهروندان از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

میرزاخانی یادآور شد: گردآوری انواع گزارشات استانی از جمله گزارش دستگاه های اجرایی عضو ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص عملکرد سال 90، گزارش آمار تعرفه های شرکت گاز در گروههای مختلف (صنعتی، کشاورزی، خانگی و ...)، گزارش برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی عضو ستاد استانی در سال 91 و ... ، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه هدفمندی یارانه های استان مرکزی در این مدت بوده است.