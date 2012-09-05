  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

کسب نخستین مدال طلای ایران در رقابت‌های کشتی ناشنوایان جهان

کسب نخستین مدال طلای ایران در رقابت‌های کشتی ناشنوایان جهان

مهدی دزفولی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم تیم کشتی ناشنوایان ایران موفق شد نخستین مدال طلای کشورمان در رقابت‌های جهانی بلغارستان را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از سومین دوره مسابقات کشتی قهرمانی ناشنوایان جهان در بلغارستان، مهدی دزفولی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم موفق شد نخستین مدال طلای تیم ایران را بدست آورد.

دزفولی در مسابقه فینال برابر حریفی از ارمنستان قرار گرفت که در دو تایم متوالی با نتایج 6 بر صفر و 4 بر صفر حریف خود را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

نمایندگان کشورمان در دیگر اوزان مسابقات کشتی فرنگی ناشنوایان جهان نیز به میدان رفتند که ملی پوشان اوزان 66 و 120 در رده پنجم قرار گرفتند و نماینده وزن 55 کیلوگرم کشورمان نیز در دور نخست حذف شد.

مراسم وزن کشی مدعیان اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی ناشنوایان جهان نیز امشب در صوفیه بلغارستان برگزار می شود و این فرنگی کاران از فردا پنجشنبه به مصاف حریفان خود می روند.

کد مطلب 1689501

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