درخشش کشتی‌گیر خوزستانی در المپیک ناشنوایان توکیو

اهواز – میثم دزفولی، کشتی‌گیر خوزستانی، با درخشش در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان در توکیو، موفق شد طلای این رقابت‌ها را به گردن بیاویزد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی این وزن که امروز شنبه، میان میثم دزفولی و حریف ارمنستانی برگزار شد، دزفولی با نمایش برتر خود توانست حریف را شکست دهد و نخستین مدال طلای خود را از آوردگاه جهانی ناشنوایان کسب کند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو ژاپن آغاز شده و تا ششم آذر ادامه دارد.

در ترکیب کاروان ورزشی خوزستان در این مسابقات، سه فوتبالیست، یک جودوکار و یک کشتی‌گیر حضور دارند که موفقیت دزفولی به‌عنوان تنها مدال‌آور طلایی استان، افتخاری بزرگ برای ورزش ناشنوایان کشور رقم زده است.

