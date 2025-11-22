به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی این وزن که امروز شنبه، میان میثم دزفولی و حریف ارمنستانی برگزار شد، دزفولی با نمایش برتر خود توانست حریف را شکست دهد و نخستین مدال طلای خود را از آوردگاه جهانی ناشنوایان کسب کند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو ژاپن آغاز شده و تا ششم آذر ادامه دارد.
در ترکیب کاروان ورزشی خوزستان در این مسابقات، سه فوتبالیست، یک جودوکار و یک کشتیگیر حضور دارند که موفقیت دزفولی بهعنوان تنها مدالآور طلایی استان، افتخاری بزرگ برای ورزش ناشنوایان کشور رقم زده است.
